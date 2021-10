Københavns Politi gennemførte sammen med skattestyrelsen og fødevarestyrelsen onsdag en omfattende razzia af 21 kiosker på Nørrebro.

Det har ført til flere beslaglæggelser og en enkelt person blev anholdt for ikke at have den nødvendige arbejds- og opholdstilladelse.

Skattestyrelsen har blandt andet undersøgt kioskernes registrering af varer, og her var der virkelig noget at komme efter.

»I forbindelse med aktionen har vi blandt andet beslaglagt knap 100 kg vandpibetobak, der ikke er betalt afgifter af samt en række drikkevarer, som manglede pantmærker. Og så er vi i gang med at gøre regninger op til en lang række virksomheder, der mangler at betale afgifter af slikvarer.«

»Derudover var der en række virksomheder, der ikke havde styr på at få indberettet løn for deres ansatte,« siger Anne Sofie Hedemann, der er underdirektør i Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

12 af kioskerne er blevet pålagt at fører logbog over virksomhedens ansatte og i 15 af kioskerne blev der fundet og mangler i registrering af salget. De 15 virksomheder er blevet pålagt digital salgsregistrering.

Fødevarestyrelsen gennemførte 13 kontroller, hvilket førte til, at en kioskerne blev bedt om at lukke og en virksomhed fik forbud mod at sælge fødevarer.

I alt fik seks kiosker beslaglagt varer som blandt andet slik, chokolade, spiritus og sodavand som følge af manglende dokumentation.

»Når vi kontroller sporbarhed kan vi også se tegn på, om den er købt af uautoriserede kanaler. Det hindrer, at virksomheden får en unfair konkurrencefordel over for de lovlydige virksomheder,« siger Michael Rosenmark, chef for Fødevarestyrelsens fødevarerejsehold i pressemeddelelsen.

Københavns Politi oplyser derudover, at man har beslaglagt 10 store lattergasflasker fra to af kioskerne.

»Vi ser desværre stadig lattergas blive solgt i enkelte kiosker. Det er ulovligt, og derfor bliver flaskerne også beslaglagt på stedet og kioskejerne sigtet,« siger politiinspektør og leder af Center for Borgertryghed ved Københavns Politi, Tommy Laursen.

Formålet med razziaen var at sikre fair konkurrence og fødevaresikkerhed i kioskerne.