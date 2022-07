Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En omtalt skandalesag risikerer nu at få enorme, økonomiske konsekvenser.

I december 2021 konkluderede en undersøgelse, at Aalborg Kommune i flere tilfælde har handlet ulovligt, når man har indgået udbygningsaftaler med bygherrer.

Direktører er siden blevet fyret, idet kommunen potentielt har frarøvet bygherrer millioner af kroner, som den nu risikerer at punge ud for.

Og nu er kommunen blevet stævnet af en af bygherrerne, som kræver 6,1 millioner i erstatning. Det bekræfter Jan Nymark Thaysen (V), rådmand i by- landskabsforvaltningen, til B.T.

Udbygningsaftaler kort fortalt Udbygningsaftaler er en aftale mellem bygherre og kommunen, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur. I sager fortalt i B.T. har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang er kommunens opgave at betale for. Men flere bygherrer er stået frem og har sagt, at de aftaler er kommet på kommunens opfordring. Og det er ulovligt ifølge Planloven.

»Det er ikke overraskende. Vi havde faktisk forventet, det var sket hurtigere.«

»Det er selvfølgelig altid træls at blive stævnet, men vi har også brug for at få visket tavlen ren. Vi har erkendt, vi har haft en forkert procedure, og vi har rettet til administrativt, men sagen er færdiggjort. Nu er vi blevet stævnet, og så kigger vi på det,« siger rådmanden.

Planloven siger, det skal være bygherren, der tager initiativ til at lave en udbygningsaftale. Ifølge undersøgelsen er det dog kommunen, der i 27 pågældende sager har taget initiativet, hvilket er ulovligt.

Kommunen har, ifølge undersøgelsen, blandt andet krævet, at bygherrer måtte bruge millioner af kroner på opgaver, som kommunen egentlig skulle betale for. Bygherrerne har således følt sig presset til at indgå aftaler.

Det har Martin Nielsen, en af bygherrerne, tidligere fortalt til B.T., hvor han anklagede kommunen for forskelsbehandling og korruption.

Undersøgelsen fra december fandt, at kommunen havde handlet kritisabelt i hele 21 ud af 27 sager. Derfor kan flere stævninger komme på bordet.

»Hvis kommunen skal stå til ansvar i forhold til økonomiske konsekvenser, så står vi ved det. Vi har hele tiden sagt, at bygherrer, der mener at have noget til gode, skal henvende sig, da vi ikke vil dømme os selv i disse sager.«

»Men om der kommer flere, det vil være rent gætværk. Det er ikke til at vide.«

Aalborg Kommune risikerer at punge ud for millioner af kroner. Foto: Henning Bagger Vis mere Aalborg Kommune risikerer at punge ud for millioner af kroner. Foto: Henning Bagger

Jan Nymark Thaysen mener dog, at bygherrerne snart skal henvende sig af hensyn til sagernes fristforlængelse, hvis de vil køre en sag.

Næste skridt i den pågældende er, at Aalborg Kommune skal hyre en advokat, ligesom man skal indgive et svarskrift til retten.

Når sagen så skal i gang, er det ikke skyldsspørgsmålet, der skal diskuteres. Det er erstatningen.

»Skylden har vi jo påtaget os, så det handler om størrelsen på erstatning. Hvor meget har bygherren givet og fået til gengæld. Det er det, der skal kigges på.«