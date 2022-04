Tre advokatundersøgelser. To fritstillelser. Og et ukendt antal sagsanlæg i horisonten. Skandalesagen om udbygningsaftaler i Aalborg Kommune koster borgerne millioner.

For mandag blev to kommunale topchefer fritstillet efter skandalen om udbygningsaftaler i Aalborg Kommune.

Både forhenværende direktør i By og Land, Anders Fokdal, og forhenværende stadsarkitekt Peder Baltzer er blevet bedt om ikke at møde ind på arbejde igen.

»Det er godt, at sagen får konsekvenser for de embedsmænd, der har været ansvarlige. Men det er ikke, som mange måske forestiller sig: at man bliver fyret på gråt papir, og lønnen stopper med at tikke ind på kontoen,« siger kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch og fortsætter:

Stadsarkitekt Peder Baltzer er hjemsendt med løn frem til marts 2023 på grund af sagen om de ulovlige udbygningsaftaler. I perioden får han godt 1,2 millioner. Foto: Aalborg Kommune

»I værste fald bliver man bedt om at tage sit gode tøj på nakken og gå. Ofte med en stor pose penge på lommen.«

Og det er da også en heftig sum, de to tidligere chefer får, viser en aktindsigt som B.T. har fået indsigt i.

Inklusive løn og fratrædelsesgodtgørelser må borgerne i kommunen af med 5.793.902 millioner kroner for de to fritstillede chefer.

»Det, der gør, at folk bliver forargede over sager som denne, er, at borgerne oplever, at hvis de har en fejl i en social- eller byggesag, så er kommunerne meget nidkære. Man kunne sige krakilske i forhold til at borgerne skal overholde reglerne. Og det kan få store konsekvenser, hvis ikke der er styr på sagerne.« siger kommunalforskeren og fortsætter:

Fratrædelsesgodtgørelser: Peder Baltzer Nielsen, forhenværende stadsarkitekt fritstillet indtil 31. marts 2023: Løn frem til 31. marts 2023: 1.208.226 kroner

Godtgørelse ved fratrædelse 31. marts 2023 (en månedsløn): 100.685 kroner

Ekstraordinært pensionsbidrag (tre måneders løn): 302.055 kroner

Løn i hjemsendelsesperioden: 302.055 kroner I alt: 1.913.021 kroner Anders Fokdal, forhenværende direktør By og Land, fritstillet frem til 31. oktober: Løn frem til 31. oktober: 1.194.117 kroner

Godtgørelse ved fratrædelse 31. oktober (en årsløn): 1.791.176 kroner

Godtgørelse ved fratrædelse (tre måneders løn i pensionsbidrag): 447.794 kroner

Løn i hjemsendelsesperioden: 447.794 kroner I alt: 3.880.881 kroner Total beløb: 5.793.902 kroner

»Det samme kan siges i forhold til offentligt ansatte. Hvis du laver små fejl i sammenligning med det, vi ser på topniveau, så kan du miste dit job, og det uden at der følger en lukrativ fratrædelsesaftale med. Det er det, der er motoren i den forargelse og mistillid, som borgerne kan opleve overfor kommunen efter sådan en sag.«

Og regningen stopper ikke ved de to chefers fratrædelse, for sagen har også kostet dyrt i advokater.

Det er Horten Advokatselskab, der har gransket det personalejuridiske i sagen, der mandag mundede ud i, at begge topchefer blev fritstillet.

Den undersøgelse er i tillæg til to undersøgelser om selve udbygningsaftalerne.

Tidligere direktør i By og Land er også fritstillet efter skandalesag. Det er uvist hvor mange penge, han tager med sig ud af de kommunale døre.

I december kom Horten med en sønderlemmende kritik af kommunens praksis på området. I 27 ud af 57 undersøgte sager havde kommunen handlet ulovligt og kritisabelt.

Fredag 25. marts viste endnu en undersøgelse, at der var yderligere ti sager, hvor kommunen havde handlet kritisabelt.

Prisen for de tre undersøgelser løber ifølge økonomichef Per Laurits Bech op i 5.042.372 millioner kroner.

Regningen for borgerne er altså indtil videre på 10.836.274 millioner kroner. Men samtidigt venter et ukendt antal søgsmål i kulissen. Kommunen er nemlig blevet rådgivet af Horten til ikke at udbetale eventuelle tilgodehavender til bygherrerne i sagerne, før de er afgjort i retten.

Udbygningsaftaler kort fortalt Udbygningsaftaler er en aftale mellem bygherre og kommunen, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur. I sager fortalt i B.T. har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang er kommunens opgave at betale for. Men flere bygherrer er stået frem og har sagt, at de aftaler er kommet på kommunens opfordring. Og det er ulovligt ifølge Planloven.

Der bliver ved med at løbe omkostninger på for borgerne. Hvad tænker du om det her forløb?

»Det er en sag, vi gerne havde været foruden. Omfanget og alvorligheden har rystet os alle. Fra start havde jeg tanken, at det var 2-5 sager, der var kørt af sporet. Men det har tydeligvis været mere reglen end undtagelsen,« siger Jan Nymark Thaysen (V), der er rådmand for den ansvarlige forvaltning, By- og land.

Hvornår kan borgerne forvente, at regningen er gjort op?

»Det er den forhåbentligt ved at være for den andel, der har med advokatundersøgelserne at gøre, så vi kan få gjort det endeligt op.«

Jan Nymark Thaysen (V) kan godt forstå, hvis borgerne undrer sig over den lukrative fratrædelsesordning, som stadsarkitekt Peder Baltzer har fået. Men den »er inden for skiven,« lyder det fra rådmanden for By og Land. Foto: Henning Bagger

Er det en bevidst strategi, når I afventer eventuelle retssager. Håber I, at det ikke er hele gruppen af entreprenører, der lægger sag an?

»Vi håber, at entreprenørerne siger, 'jamen, hvad har jeg fået ud af det her?'. Og dem, der har lidt et tab, skal selvfølgelig lægge sag an. Det ville ikke være ordentligt, hvis vi bare begyndte at udbetale borgernes penge.«

Hvis der skal føres sager, vil det i givet fald betyde flere penge til advokatsalærer. Kan I forsvare det over for borgerne?

»Det er jo svært at lade være. Det bliver vi nødt til, for det er i borgenes interesse, at vi kæmper, også med de udgifter, som det medfører. Hver sag er jo unik, de spænder over alt fra en svingbane til en dagligvarebutik og til genåbningen af en å.«

Få flere nyheder fra Aalborg

I hvert fald en retssag lurer indtil videre i horisonten.

For direktør i TN Udvikling, Torben Nielsen, der mener, han er den med det største tilgodehavende på seks millioner kroner, har allerede varslet, at han vil lægge sag an.

Han opfordrer entreprenørerne i de øvrige 36 sager til at gøre det samme. Siden mandag er han blevet kontaktet af tre bygherrer, der også vil lægge sag an.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Anders Fokdal og Peder Baltzer, ligesom borgmester Thomas Kastrup Larsen (S) henviser til rådmanden for By- og Landskab, Jan Nymark Thaysen (V).