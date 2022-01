Det vakte stor opsigt, da en beboer på et bosted i december 2020 dræbte en 29-årig pædagog med 16 knivstik.

Pædagogens familie kritiserede bagefter sikkerheden på Bostedet Ørbækskilde i Fårevejle i Odsherred, og nu er der ny udvikling i den meget triste drabssag.

Bostedet har nemlig ikke betalt en bøde for at have overtrådt arbejdsmiljølovgivningen og hives derfor i Retten i Holbæk. Det oplyser specialanklager Camilla Melding til TV2 ØST.

Arbejdstilsynet var på besøg på bostedet efter drabet på pædagogen, der hed Yamma Ahamadzai.

Yamma elskede at arbejde som socialpædagog. Et job, der endte med at tage livet af ham. Vis mere Yamma elskede at arbejde som socialpædagog. Et job, der endte med at tage livet af ham.

Ved besøget bemærkede Arbejdstilsynet, at institutionens knive ikke var bundet fast i køkkenet.

Arbejdstilsynet udstedte et strakspåbud til Ørbækskilde, der går på, at der ikke må være let adgang for beboerne til farlige knive og genstande, der kan anvendes som våben.

Og så fik institutionen et strakspåbud, der omfattede, at de ansatte ikke må være på arbejde alene.

Samtidig anmeldte Arbejdstilsynet så til Midt- og Vestsjællands Politi, at arbejdsmiljølovgivningen var overtrådt på bostedet, og politiet sendte så en bøde til Ørbækskilde.

Det er så den bøde, der aldrig er betalt, og derfor hives bostedet i retten.

B.T. har allerede dækket den grufulde sag ret intenst.

Blandt andet er det kommet frem, at den dræbte pædagog var helt alene på arbejde, da han blev stukket ihjel.

Den dræbtes bror har endda fortalt, at Yamma Ahamadzai allerede få dage før drabet sagde, at han følte sig utryg på bostedet.

»Han fortalte, at der var en ung dreng, der havde truet ham, og som han havde haft nogle konflikter med,« sagde broren 3. januar til B.T.

Beboeren blev i Retten i Holbæk i september sidste år dømt for manddrab og fik en anbringelsesdom på en retspsykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Hvornår, bostedet skal i retten for den ubetalte bøde, er endnu ikke besluttet.

TV2 ØST har kontaktet Ørbækskilde om den manglende betaling af bøde, men det har ikke været muligt for mediet at få en kommentar fra lederen af bostedet, Pernille Thrane.