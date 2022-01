Røde Kors-butikker og drama rimer vel ikke umiddelbart på hinanden.

Ikke desto mindre udspillede der sig voldsomme scener i en af nødhjælpsorganisationens genbrugsbutikker onsdag formiddag.

Her bad medarbejderne i Røde Kors-butikken på Adelgade i Præstø en kvinde om at iføre sig et mundbind eller forlade butikken.

Det tog den midaldrende kvinde ilde op.

Meget ilde op, endda.

Kvinden blev ophidset og kaldte en medarbejder nogle mindre pæne ting – hvorefter hun gik amok.

»Kvinden slog ud efter medarbejderne og ramte dem med et par slag, inden hun arrigt forlod forretningen,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Politiet efterforsker nu sagen som en voldssag.

»Der er tale om grænseoverskridende adfærd,« siger kommunikationsmedarbejder ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Palle Hansen om kvindens opførsel.

Politiet vil derfor meget gerne i kontakt med kvinden – og eventuelle vidner, som kan have oplysninger i sagen.

De to medarbejdere kom heldigvis ikke noget til, idet kvindens slag kun ramte dem overfladisk.

Kvinden beskrives som:

60-65 år gammel

Dansk af udseende og talte dansk

Lys i huden med brunt hår

Hun var iført en gyldenbrun, lang dynefrakke, beige tørklæde og mørke bukser

Har du oplysninger i sagen, kan du kontakte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på telefon 1-1-4.