'Adams æbler', 'Arvingerne', 'Juleønsket' og 'Solkongen' har alle en ting til fælles.

Det er film og tv-serier fra Fyn.

Samme kategori kan næste års julekalendere fra både DR og TV 2 puttes i. Begge bliver optaget på Fyn, hvor den særlige filmkultur allerede har kastet en perlerække af film- og seriehits af sig – blandt andet i samarbejde med FilmFyn.

Titlen på DRs julekalender for 2022 er endnu ikke offentliggjort, mens TV 2 optager tredje julekalender med Tinka i hovedrollen.

Og netop julefilm og tv-julekalendere får en helt særlig plads i en ny udstilling, som inviterer med bag scenen på populære tv-optagelser med rod i det fynske.

Udstillingen kan ses på Møntergården i Odense næste år og er en del af kulturprojektet 'Fyn er film', som netop har fået bevilget 600.000 kroner.

»Projektet kan give en forståelse for, hvad filmproduktion betyder for lokalområdet og hvilke muligheder, der er i den fynske filmverden,« siger formand for udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark, Søren Rasmussen (DF), i en pressemeddelse.

De 600.000 kommer fra regionens kulturpulje, og håbet med 'Fyn er film' er at synliggøre Fyn som filmenes og tv-seriernes ø med udgangspunkt i konkrete julekalendere – blandt andet de to nye fra DR og TV 2.

Som et af i alt otte projekter, der modtager penge fra kulturpuljen i Region Syddanmark, modtager 'Fyn er film' med 600.000 kroner det største beløb.

Udover 'Fyn er film' modtager blandt andet Odense Symfoniorkester 300.000 til koncerten Espansiva, mens Øhavet Festival modtager 275.000 kroner.

I alt er der reserveret 3,5 millioner kroner til en ny temapulje til kultur i landdistrikterne med ansøgningsfrist i efteråret 2022.