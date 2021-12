Mette Frederiksens departementschef, Barbara Bertelsen, er i forvejen kendt for sin barske facon og sine syleskarpe sms’er.

Sms’er, hvor hun udstikker ordrer og styrer toppen af embedsværket.

Og torsdagens afhøring af tidligere departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels var ingen undtagelse.

Barbara Bertelsen sendte en række sms’er til Per Okkels i de hektiske dage i november sidste år.

Hun var mildt sagt ikke tilfreds med Kåre Mølbak, tidligere faglig direktør for SSI, dagen efter regeringen 4. november sidste år på et pressemøde havde offentliggjort, at samtlige mink i Danmark skulle slås ned.

'Er sgu virkelig ikke i orden over for Mette (Frederiksen, red.), det han (Mølbak, red.) gør. Han ved udmærket godt, hvad det betyder.'

'Så han kommer med en risikovurdering, som er helt klar. Når regeringen træffer den eneste beslutning, som skal træffes på baggrund af hans anbefaling, er han total fej kujon, som ikke vil tage del i ansvaret. Og han har én gang set, hvilken reel fare det udgør for statsministeren. Simpelthen så skuffende.'

Per Okkels forklarede, at han havde det skidt med at have modtaget den sms.

Han tog under afhøringen både Barbara Bertelsen og Kåre Mølbak i forsvar.

»Jeg er rigtig ked af – både på egne og også på Barbaras vegne … I skal huske, at de her sms’er jo er sådan nogle nedslag, ligesom hvis man støder ind i hinanden på gangen,« sagde Okkels og tilføjede:

»Jeg er rigtig ked af, at der står, at han er en total fej kujon. Jeg synes ikke, Kåre var en total fej kujon.«

Per Okkels sagde flere gange under afhøringen, at han ofte modtog sms’er fra Barbara Bertelsen, hvor ordlyden var skarp. Det er hendes ‘facon’, sagde han.

Per Okkels var i tæt sms-dialog med Barbara Bertelsen under minksagen. Foto: Philip Davali

Det skete også under pressemødet 4. november sidste år.

Igen var Kåre Mølbak mål for Barbara Bertelsens sms-storm, fordi han under pressemødet ikke sagde, at myndighederne anbefalede at slå alle mink ned.

Mølbak forholdt sig i stedet nøgternt til SSI’s risikovurdering om, at minkmutationen kunne være farlig for folkesundheden.

Beslutningen om at slå minkene ned på baggrund af den faglige vurdering er politisk og ikke et anliggende for eksperterne i SSI. De fremlægger et beslutningsgrundlag til politikerne, ikke en anbefaling om at gå en bestemt vej.

Men det var Barbara Bertelsen ikke tilfreds med.

Hun rasede i sms’en til Okkels over Mølbak: 'FUCK!!! Han river tæppet væk under os.'

Kort efter skrev Per Okkels en sms til Mølbak om, at han skulle huske, at Mølbak stod bag anbefalingen om at aflive mink.

Også under det afgørende møde i regeringens Koordinationsudvalg om aftenen 3. november, hvor Mette Frederiksen konkluderede, at alle mink skulle slås ned, var Barbara Bertelsen meget aktiv på sin telefon.

Under mødet skrev hun flere sms’er til Per Okkels.

'Det VAR en værdifuld stamme … Efter det her er der sgu ingen efterspørgsel efter danske mink … lige så lidt som efter kinesiske flagermus.'

Per Okkels forklarede i retten, at det i hans erindring henviste til en kommentar fra tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen, der på mødet har sagt, at avlsdyrene er en værdifuld stamme i minkerhvervet.

Kort tid efter fik Okkels endnu en sms fra Barbara Bertelsen:

'Gentag gerne det, du sagde tidligere: Klar anbefaling fra SSI om at slagte alle mink af hensyn til folkesundheden.'

Minkkommissionens udspørger ville gerne vide, hvorfor Barbara Bertelsen sad og sms’ede til Okkels under mødet.

Det kunne Okkels ikke svare på, men han afviste, at SSI direkte anbefalede at slå alle mink ned i deres risikovurdering.

»Men jeg synes, at det er en klar forlængelse af risikovurderingen, at mink skal ud af Danmark i væsentligt omfang,« understregede Per Okkels under afhøringen.

Per Okkels forklarede, at han indimellem også modtog mere opmuntrende sms’er fra Barbara Bertelsen. Det skete for eksempel om aftenen efter pressemødet 4. november.

'(...) Tusind tak for kæmpe indsats! Vi skal nok lykkes sammen igen. Kan godt mærke trætheden. Men vi tog kæmpe skridt i dag. Når alle mink er væk, bliver det hele nemmere (..),' skrev hun.

»Der er ikke mange minutter, fra man får skæld ud, til man får ros,« konstaterede Per Okkels med et smil.