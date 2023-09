DSB har i år haft en eksplosion i udbetaling af kompensation til passagerer, der har haft forsinkede tog.

Til og med september har DSB udbetalt i alt 28,9 millioner kroner i erstatning til passagerer, viser nye tal fra DSB Pendler Rejsegaranti.

Til sammenligning var der i samme periode i 2022 udbetalt 14,6 millioner kroner.

Så det er stort set en fordobling på bare et år.

Sådan får du kompensation Du kan her søge om DSB Basis Rejsegaranti, hvis din rejse er forsinket med mindst 30 minutter. Der gives de her kompensationer: 30 minutter forsinket: 25 procent af prisen

60 minutter forsinket: 50 procent

90 minutter: 75 procent

120 minutter: 100 procent. Der ud over kan man tilmelde sig DSB Pendler Rejsegaranti, hvor man ved indtaster sit cpr-nummer, og den rute man pendler, og så vil man få penge refunderet, hvis der er forsinkelser ud over det forventede på ruten. Læs mere om det her.

»Det er ny rekord i kompensationer, « siger Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB.

Han fortsætter:

»Jeg kan sige, at vi for hele 2022 udbetalte 24,3 millioner kroner i kompensation, og på nuværende tidspunkt i år, er vi altså over det.«

De seneste dage har den ene dårlige nyhed efter den anden ramt togpassagererne hos DSB.

Mandag kom det frem, at billetpriserne hos DSB stiger med op til 13 procent for nogle strækninger.

Det betyder, at transportminister Thomas Danielsen (V) er kaldt i samråd for at forklare, hvordan det kan ske.

Og onsdag kunne B.T. så fortælle, at flere og flere tog bliver ramt af forsinkelser.

»Jeg er sikker på, at passagerne langt hellere vil have, at togene kører til tiden, end de får tilbagebetalinger,« siger Tony Bispeskov og tilføjer:

»Men det er trods alt meget rart for mange af dem, at hvis de har givet 2.000 kroner for et pendlerkort, så får de måske 30-40 procent tilbage af de penge. Vi ser sådan på det, at vi er glade for, at der trods alt er mulighed for at blive kompenseret.«

Men man kan jo ikke bruge det til ret meget, at man har mulighed for at søge om kompensation for billetten, når man sidder i et tog, der er forsinket...

»Nej, det har du helt ret i. Og udgangspunktet er da også, at vi hellere ville have, at det kørte perfekt og mere stabilt,« siger han.

Hvornår vil det ske?

»Banedanmark oplyser, at det først er fra cirka 2030, at der bliver mere stabilitet på jernbanen. Der skal arbejdes på skinnerne, og det er nøglen til, vi kommer om på den anden side, hvor vi kan få langt bedre og hurtigere jernbane,« siger han.