Tredje gang var ikke lykkens gang. Tværtimod.

Burger King har cirka 50 restauranter i Danmark, og da én af disse for nylig fik besøg af Fødevarestyrelsen, resulterede det i en eddikesur smiley og en bøde på 15.000 kroner.

Årsagen var dårlig rengøring. Og det er ikke første gang.

Flere gange er Burger King i Hillerød blevet pillet fra hinanden på grund af gentagne problemer med hygiejnen.

Burgerrestauranten må derfor nu se i øjnene, at fødevaremyndighederne har blacklistet den som en af Danmarks værste fødevaresyndere. Hvorfor vender vi tilbage til senere i artiklen.

Under det seneste kontrolbesøg fandt Fødevarestyrelsen blandt andet fedtede grønlige og hvide belægninger på en hylde i kølerummet.

Dertil var en kølemontre smurt ind i indtørrede fødevarer, for eksempel mayonnaise og ost.

Også softicemaskinen, kaffemaskinen og sodavandmaskinerne var ulækre, fremgår det af kontrolrapporten.

Hvilken burgerkæde foretrækker du?

Softicemaskinen var fedtet ind i indtørret mælkeprodukter langs håndtaget, udmundingen samt i åbning og kanter.

Begge sodavandsmaskiner var fedtet ind i indtørret sodavand, blandt andet på alle dysser og drypbakken.

Også på kaffemaskinen blev der fundet indtørret mælkeprodukter, og drypbakken var fyldt med gamle mælkerester fra dagen før.

I et køleskab i salgsområdet var der ligeledes indtørrede mælkeprodukter i bunden, på hylder og op ad siderne.

Yderligere blev der fundet fritureolie på køkkengulvet og gamle fødevarer under køkkenmaskinerne, og opvaskemaskinen havde rødlige belægninger.

Burger King blev partshørt under tilsynet, fremgår det af kontrolrapporten.

Burgerrestauranten oplyste i den forbindelse, at de »straks« ville få gjort rent og følge op på deres hygiejneprocedurer ved lukketid.

B.T. har kontaktet Burger King for at få en kommentar, men kæden er endnu ikke vendt tilbage.

Burger King på Sigrunsvej i Hillerød er kommet i uføre hos fødevaremyndighederne. Foto: Google Street View. Vis mere Burger King på Sigrunsvej i Hillerød er kommet i uføre hos fødevaremyndighederne. Foto: Google Street View.

Burger King i Hillerød har nu fået sanktioner for overtrædelser af fødevarelovgivningen på tre af de seneste for kontrolbesøg.

Helt konkret har burgerrestauranten fået to sure smileys i streg på grund af dårlig rengøring, og dertil er der givet en indskærpelse (mellemglad smiley, red.) for både mangelfuld rengøring og sjusk med fødevarehygiejnen.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen nu kategoriserer Burger King i Hillerød som et af restaurationsbranchens ‘brodne kar’ eller det, som styrelsen også kalder for VDR – en forkortelse for 'virksomhed med dårlig regelefterlevelse'.

Det betyder, at Fødevarestyrelsen må bruge ekstra mange kræfter på at banke Burger King i Hillerød på plads.

Det vil blandt andet ske gennem skærpede kontroller med to tilsynsførende i stedet for én.

Burgerrestauranten skal desuden betale gebyr for den tid, som styrelsens tilsynsførende medarbejdere bruger på at udføre fødevarekontrollerne.

Hvis kontrolbesøget er en opfølgning på et forbud, påbud eller bøde, ligger startgebyret på 1.736 kroner, og hvis det er en opfølgning på en indskærpelse, ligger gebyret på 311 kroner.

Dertil skal Burger King betale et grundgebyr på 519 kroner pr. påbegyndt kvarter. Et typisk kontrolbesøg varer cirka tre kvarter til en time.

Fødevarestyrelsen oplyser i sin kontrolrapport, at de har fotodokumenteret de snavsede forhold på Burger King i Hillerød i forbindelse med det seneste kontrolbesøg. Det fandt sted 29. marts.

Samtlige Burger King restauranter i Danmark drives af franchisetagere.