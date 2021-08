Når du fremover skal skifte boligen ud med en ny, skal du holde øje med en helt speciel lov, der træder i kraft i dag.

Lovgivningen omhandler brændeovne, og den går ud på, at du fra den 1. august 2021 – såfremt du køber et hus med brændeovn – har til ansvar at skille dig af med den inden for et år, hvis den er fra før 2003.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Lovgivningen blev stemt igennem sidste år, og blandt argumenterne for forslaget er, at brændeovne er skyld i omkring 70 procent af partikelforureningen i Danmark.

Samfundet kan spare hundreder af menneskeliv og milliarder af kroner, hvis der lægges afgift på brændeovne efter type og forbrug, mener Det Miljøøkonomiske Råd.

Det skyldes især de ældre brændeovne, der udleder op til fem gange så mange partikler i forhold til nyere brændeovne.

De mange partikler vurderes til at være skyld i omkring 400 dødsfald på landsplan. Partiklerne i luften kan resultere i både hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser.

Hvis du fra i dag af alligevel vover dig ud i at købe et nyt hus med dertilhørende brændeovn, der er fra før den 1. januar 2003, kan du i stedet for at skrotte den helt også vælge at udskifte den til en nyere version.

Sker ingen af delene, vil Miljøstyrelsen give dig nogle sanktioner og i værste fald udstede administrative tvangsbøder på 5.000 kroner.

Regeringen vil indføre regler om, at brændeovne skal efterses, når en bolig skifter ejer.

Hvis du er i tvivl om din brændeovn er fra før 2003, kan du tjekke, om den er svanemærket eller har en såkaldt prøvningsattest. Giver det dig ikke et svar, anbefaler Miljøstyrelsen, at man spørger en fagperson til råd.

Eksempelvis en skorstensfejer, som kan vurdere alderen og udfylde en erklæring, som du som køber kan bruge som dokumentation.

I alt står der i omegnen af 700.000 brændeovne rundt omkring i Danmark i dag, og af dem er cirka 260.000 produceret før 2003.

Miljøstyrelsen forventer, at omkring 12.000 brændeovne vil blive udskiftet det første år under loven.