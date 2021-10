Én om dagen kunne lyde som endnu et nyt kostråd til danskerne. Men det er navnet på en ny kampagne, der skal mindske mængden af skrald i Aarhus.

Kampagnen går ud på, at flere og flere aarhusianere skal samle det skrald op, som de møder på deres vej.

Initiativet til kampagnen er taget af Alliancen for Nordens Reneste By, der er et samarbejde mellem erhvervslivet, foreninger, byens borgere og Aarhus Kommune.

Alliancen består af 50 medlemmer fra erhvervslivet og lokale foreninger samt 2.000 borgere.

Med kampagnen håber partnerne bag, at der kommer større fokus på at samle skrald op, og at aarhusianerne samtidig ikke smider skrald på gaden.

Bünyamin Simsek, der er rådmand for Teknik og Miljø fra Venstre, ser frem til initiativet. Kommunen kan nemlig ikke være alle steder i byen, forklarer han.

»Vi kan mærke, at mange gerne vil bidrage til, at vi får en renere by. De seneste år har vi mærket en markant stigende efterspørgsel på at låne udstyr til at indsamle affald. Det er både virksomheder, foreninger og helt almindelige aarhusianere, der laver affaldsindsamlinger eller lige samler op, når de alligevel er ude at gå med hunden eller er en tur på stranden.«

»Som kommune kan vi ikke være alle steder på én gang. Alle bidrag er vigtige, for vi er sammen om at skabe en renere by,« siger han i en pressemeddelelse.

Kampagnen går i gang oktober 2021 med plakater i byen og opslag på sociale medier.