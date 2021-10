Det er efterhånden nok ikke gået nogens næse forbi, at kørelærere i Odense og resten af landet oplever store problemer med at booke teori- og køreprøver til deres elever.

Men ifølge Færdselsstyrelsen så er antallet af teori- og køreprøver nu igen oppe på et gennemsnitligt niveau, efter den overtog prøveafviklingen fra politiet.

Det oplyser Færdselsstyrelsen i en status på kørekortområdet.

»I alt er der planlagt cirka 7.500 teori- og praktiske prøver i uge 41 og det svarer til det antal prøver, som politiet i gennemsnit afholdte før Færdselsstyrelsen overtog opgaven 1. oktober,« skriver Færdselsstyrelsen blandt andet.

Men spørger man en kørerlærer, så passer det simpelthen ikke.

»Der er langt fra lige så mange prøver nu, som der var før Færdselsstyrelsen overtog prøveafviklingen,« fortæller Loay Zeraiq, der er direktør og kørelærer hos LZ Køreskole i Odense.

Fredag har Færdselsstyrelsen ellers gennemført deres prøve nummer 10.000 og oplyser, at den afvikler mellem 1.200 til 1.500 prøver om dagen.

Og dermed har de nået et niveau på prøveafholdelsen, som matcher politiets gennemsnitlige niveau før 1. oktober.

»Det virker som et træk fra Færdselsstyrelsens side af, som er et forsøg på at dæmpe situationen,« siger Loay Zeraiq om Færdselsstyrelsens udmelding.

Faktisk tror den odenseanske kørelærer ikke på. at Færdselsstyrelsen kommer til at kunne indhente den stor pukkel af elever, der lige nu venter på en prøve. Og derfor har han også taget den yderste konsekvens og stoppet for optaget af nye elever.

»Det er jo et tydeligt forsøg på at give ro og håb, og jeg skal da heller ikke på forhånd male fanden på væggen, men jeg har svært ved at kunne se, at de skulle kunne nå at indhente de mange prøver,« siger Loay Zeraiq.

Færdselsstyrelsen forventer dog at kunne øge mængden af udbudte prøver i starten af november.