Kattelort i haven, poter og ridser på bilerne og kattetis på havemøblerne.

Alt dette er blevet faste indslag i hverdagen, mener nogle beboere i Egevænget Hinnerup.

Da Valther Hansen mandag morgen kom ud til sin bil, der endnu en gang var fyldt med poter, fik han nok.

»Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Bilerne bliver ridset ad Pommern til, og det flyder i kattelort,« siger Valther Hansen

Derfor satte han sig til tastaturet og delte sin frustration i Hinnerup-gruppen på Facebook.

Sådan så Valther Hansens bil ud mandag morgen. Han mener desuden, den er blevet ridset ned ad forruden. Vis mere Sådan så Valther Hansens bil ud mandag morgen. Han mener desuden, den er blevet ridset ned ad forruden.

Og det har skabt en sand lavine af reaktioner, der deler sig i to fløje: Dem, der mener, at katteejerne må holde deres dyr på egen matrikel, og dem, der mener at Valther Hansen går lige lovligt i små sko.

Han er ikke den eneste, der er vred i nabolaget.

»Problemet er, at kattene besørger på alt og alle vegne – op ad stolper, i havemøbler, på hynder. Det stinker langt væk af kat. Når man har døren åben om sommeren, går de ind og overstrinter det hele med pis. Det er utåleligt, de ødelægger alt,« siger Bodil Jensen, der også bor i kvarteret.

Og nu skal der sker noget, det er Bodil Jensen og Valther Hansen enige om. Og de mener, at mange i foreningen er med dem.

»Vi påberåber os mark- og vejfredsloven. De er forpligtede til at holde dem på deres egen grund, og det er det, vi forlanger og kræver. Det kan jo ikke være så svært at overholde et lands love,« siger Bodil Jensen.

De vil nu starte en underskriftindsamling, inden de vil gå til politiet og melde katteejerne.

Er du enig i, katteejerne skal holde deres dyr på egen grund?

Må man ikke acceptere, at det er svært at holde en kat på egen grund?

»Det må de jo tænke på, inden de anskaffer sig den. Det er tydeligt, at dem, der har katte, hele tiden fortæller, hvad vi skal gøre for at holde dem væk. Det kan ikke være meningen, at vi skal gøre en helt masse for at holde dem væk fra vores grund,« siger Valther Hansen.

De forklarer, at emnet både har været drøftet på en generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at katteejerne skulle holde deres pelsede ven på egen matrikel, og de har også selv forsøgt at appellere til ejerne.

»Katteejerne gør, som det passer dem alligevel. Det kan ikke passe, at det er os, der skal barrikadere os for at blive fri for andres katte, når de ikke må rende ude,« siger Bodil Jensen.

Hun har dog selv forsøgt at gøre sit.

»Jeg har købt ting for spidsen af en jetjager for at holde dem ude. Det hjælper ikke.«

På Facebook skriver flere, at man må indfange og aflive katte, der er på ens grund.

»Det vil vi spørge politiet om, når vi kommer derop. Vi vil ikke gøre noget, man ikke må. Men det kan jo ende sådan i sidste ende, men så er det nok politiet eller internatet, der gør det, når vi afleverer dem,« afslutter Valther Hansen.