Nyt år – ny begyndelse.

Også for supermarkedskæden Coop 365, der ved årsskiftet fik nyt navn.

Det skriver Retailnews, der bragte historien først.

Fremover er det nemlig det grønne skilt med Coop 356discount, man skal kigge efter, hvis man vil besøge supermarkedskædens nye butikker.

Og det er der en ganske særlig grund til.

»Folk misforstod det. Vores evalueringer med fokusgrupper viser, at mange havde et indtryk af, at det var et større supermarked. Så tilføjelsen af 'discount' er for at markere, at det er en discountbutik, der ikke har 8.000 varer i sortiment som eksempelvis Kvickly. Det står mere klart nu,« siger Thomas Nielsen, der er kædedirektør i Coop 365discount til Retailnews.

I forlængelse heraf oplyser han, at arbejdet hen mod navneændringen allerede startede i december.

Her begyndte flere af butikkerne nemlig at få facader og skilte med det nye navn.

Men det er ikke kun de daværende Coop 365 butikker, der fremover skal bære det nye navn.

I en pressemeddelelse mandag skrev Coop Danmark, at Coop 365discount vil udvide supermarkedskæden med 120 butikker i 2022 alene.

Flere af de nuværende Fakta-butikker vil blandt andet konverteres til Coop 365discount.

I skrivende stund er der cirka 70 Coop 365discount butikker. Med investeringen – på cirka 200 millioner kroner – vil der i gennemsnit åbnes ti nye butikker hver måned.