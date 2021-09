Hvis man spørger beboerne i kvarteret Dybendal i Ringe, så er der mange, der er utilfredse med den nye 42 meter høje mobilmast, der skal rejses i området.

Der er startet en underskriftsindsamling imod masten, og under et høringsmøde udtrykte flere store bekymringer, skriver Fyens.dk.

Alligevel er det nu et faktum, at masten skal rejses. Det betyder dog ikke, at man er ligeglade med de indvendinger, der er kommet ind, lyder det fra kommunen.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg Midtfyn Kommune, Venstres Sørens Kristensen, understreger, at det ikke handler om, at indvendingerne preller af på udvalget.

»Det er meget markant og voldsomt at sige, at det preller af på os,« siger han til avisens journalist.

»Vi respekterer høringssvarene, og vi er også opmærksom på, at det her giver en forandring i en eller anden grad i området.«

Tidligere har man kunnet læse i høringssvar fra borgere i området, at de er nervøse for flere ting ved at have en mast så tæt på deres boliger.

»I forvejen synes vi, at den nuværende mast ligger tæt på beboelsesområder og ikke er et kønt syn fra vores hus. Vi anerkender kravene til øget telekommunikationsdækning, men finder det bekymrende at placere den nye telekommuniktaionsmast så tæt på menneskers bolig,« starter et høringssvar fra nogle af borgerne, der bor på vejen Dybendal.

De skrev om deres betænkeligheder allerede i 2011, hvor de især anfægtede to ting som bekymrende – udover udseendet på masten.

»Er der strålingsfare? Følger der en irriterende summen med fra al elektronikken?« lød det således videre i deres svar til kommunen.

Nu må beboerne dog acceptere, at en høj mast i deres boligområde formentlig snart er virkelighed. Teknik- og Miljøudvalget har i hvert fald stemt for løsningen.