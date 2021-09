Alle venter i spænding.

Hvad skal der ske med Johnny Killerups nye politiske projekt?

»Jeg har truffet en beslutning,« siger hovedpersonen selv til B.T. Odense og fortsætter:

»Og jeg er så spændt, og jeg glæder mig så meget, men jeg er nødt til at holde hovedet koldt.«

Johnny Killerups nye projekt er blevet skabt på baggrund af en lukket dør hos Venstre.

Johnny Killerup havde nemlig udtalt til TV 2 Fyn, at han ville gå efter borgmesterposten, hvis muligheden bød sig.

Det resulterede i, at han søndag den 29. august blev smidt ud af Venstre.

Den hjemvendte Venstremand gik all in for sit parti - men nu skal det store banner snart skiftes ud. Vis mere Den hjemvendte Venstremand gik all in for sit parti - men nu skal det store banner snart skiftes ud.

Nu er han tilbage. Men med hvem, hvordan og hvor, det ved kun Johnny Killerup selv.

»Vi skal have styr på det praktiske. Der er bestemte personer, der skal informeres, så derfor bliver det først på fredag, at det bliver offentliggjort.«

»It ain’t over 'til the fat lady sings,« siger Johnny Killerup, som har brugt de sidste mange år i USA.

Johnny Killerup fortæller, at han ikke kan afsløre sit projekt endnu, men alligevel løfter han en lille del af sløret.

»Det bliver i hvert fald ikke hos de konservative,« siger Johnny Killerup.

Det Konservative Folkeparti er ellers sammen med LA og Nye Borgerlige alle blevet nævnt som bud på en ny destination for Killerup.

Men nu er Det Konservative Folkeparti altså taget ud af den ligning.

»Og Venstre har heller ikke ringet og spurgt, om jeg vil tilbage,« siger han med et grin.

Om det politiske projekt forklarer han, at det bliver et liberalt og borgerligt alternativ.

Det bliver et tilbud for dem, der er kørt fast i den danske måde at føre politik på.

Du har ikke været i USA i for lang tid til at vide, hvordan det foregår i dansk politik?

»Selvfølgelig har jeg været væk i lang tid. Og der er også personer, der godt kan lide, hvordan det hele foregår i dansk politik.«

»Vi skal ikke have amerikanske tilstande, men vi kan sagtens blive inspireret af den lidt hurtigere og mere moderne tilgang. Vi skal ikke have håndbremsen trukket hele tiden,« siger Johnny Killerup.

Og mere kan vi ikke få at vide.

Pressemødet, hvor Johnny Killerup afslører det hele, kommer til at foregå på fredag i tidsrummet 14.00 til 16.00 i Odense midtby.

»I kommer til at opleve et amerikansk pressemøde,« siger Johnny Killerup afslutningsvis.

B.T. Odense følger sagen tæt.