Det er kun få dage siden, at den nu tidligere Venstre-profil Johnny Killerup blev smidt ud af partiet for at lufte sine ambitioner om at blive borgmester. Men nu har han allerede søsat et nyt projekt, som skal sikre ham en plads i Odenses byråd.

Hvad det nye projekt præcis går ud på, vil han dog ikke ud med før på mandag.

»Der mangler nogle formalia, og der er nogle, der skal orienteres, så det ville ikke være fair at annoncere. Jeg står og dirrer efter at fortælle, hvad der skal ske,« siger Johnny Killerup til B.T. Odense.

Rygterne begyndte straks at svirre efter afgangen fra Venstre søndag: Både Det Konservative Folkeparti, LA og Nye Borgerlige, blev nævnt som bud på en ny destination for Killerup. Johnny Killerup har talt med alle tre partier, ligesom han har luftet muligheden for at oprette en ny liste.

Siden 16. juli har dette megabanner prydet en facade i det centrale Odense. Snart bliver det skiftet ud med nyt Johnny Killerup-banner. Foto: Asger Bach Holst Vis mere Siden 16. juli har dette megabanner prydet en facade i det centrale Odense. Snart bliver det skiftet ud med nyt Johnny Killerup-banner. Foto: Asger Bach Holst

»Vi har haft rigtig gode drøftelser med etablerede partier, lokallister og gode støtter. Der har været mange bolde frem og tilbage, men det jeg har valgt, er jeg meget begejstret for,« siger Johnny Killerup.

Selvom det ligger lige på spidsen af tungen, tvinger han sig selv til at svare kryptisk på B.T.’s spørgsmål.

»Man kan både gøre noget nyt til noget etableret og noget etableret til noget nyt. Så må du selv tænkte dig til resten,« siger Johnny Killerup.

Killerups farvel til Venstre skyldtes, at han svarede bramfrit på, om han kunne tænke sig at blive borgmesterkandidat, hvis han fik flere stemmer end spidskandidaten Christoffer Lilleholt. Det er dog ikke et krav til det nye projekt, at han skal være galionsfigur.

»Jeg er ikke bange for at stå forrest, og konkurrere og blive udfordret. Strukturen er ikke så afgørende, men det er kulturen. Der skal være en lille borgmester i maven på alle dem, jeg skal arbejde sammen med. Ellers har de ikke det rette dna. Hvis man ikke har ambitioner, så gå hjem,« siger Johnny Killerup.

Han følger i sporet på en række store Venstre-profiler som Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen, som har måtte søge andre græsgange, da der ikke var plads til dem i Venstre af forskellige årsager.

Han vil dog ikke med på præmissen om, at han er Odenses pendant til Lars Løkke Rasmussen.

»Jeg kan på ingen måder sammenlignes med Lars Løkke, men vi har da ligheder i form af, at vi begge vil skabe politik på en ny måde,« siger Johnny Killerup, der ikke afviser, at det er Løkkes parti, Moderaterne, han har tilsluttet sig.

»Det får du at se på mandag«, siger Killerup.

Moderaterne er på nuværende tidspunkt ikke opstillingsberettigede.