Johnny Killerup formår at trække overskrifter i disse dage.

Johnny Killerup blev søndag ekskluderet fra Venstre, men har sidenhen fortalt, at han vil fortsætte valgkampen. Og nu fortæller han, at det ikke bliver alene.

Det fortæller han til TV 2 Fyn.

»Det er så spændende, og det er så godt, og det bliver ikke kun mig på en liste,« siger Johnny Killerup til TV 2 Fyn.

Men hvem, hvad og hvornår kan han ikke afsløre endnu.

»Historien er, og det vil den forblive, at der er en gruppe, der skal vide det, før de læser det i avisen,« siger Johnny Killerup.

Han endte med at blive smidt ud af Venstre, fordi han i et interview med TV 2 Fyn sagde, at han ville gå efter jobbet som borgmester, hvis det blev muligt.