De fleste ser helst, at de små, seksbenede insekter bliver i myretuen, men i år er de virkelig kommet på afveje. Faktisk er der ekstraordinært mange myrer, der kommer ind i de danske huse.

»Jeg har rigtig travlt. Der er mange flere end sidste år,« lyder det fra skadedyrsbekæmper Per Jonassen.

Han oplever en stigning på hele 30 procent sammenlignet med sidste år, og det giver meget god mening, hvis man kigger på vejrforholdene.

For spørger man Jes Aagaard, der er naturvejleder ved Naturstyrelsen Hovedstaden, så har myrerne og andre insekter haft gode betingelser i år.

»Det har været en varm og mild sommer, så det er et godt insektår. Insekter, som bier, hvepse og myrer, deres vækst er betinget af varme. De vokser altså mere og hurtigere, når det er varmt,« fortæller han og forsætter:

»Og så havde vi også en forholdsvis våd forsommer, som også har gjort betingelserne for insekterne gode.«

En så god sommer kan give Per Jonassen en del at se til de næste par år. For har man først fået besøg af myrerne indenfor, så kan det tage flere år at komme af med dem igen.

»Det kan godt tage nogle år at vinde den kamp. Typisk så har de et bo under gulvet, så man må sætte noget mad, som de tager med tilbage til boet. Det mad er myregift, og det slår dem ihjel,« sier Per Jonassen..

Hvor længe, myresæsonen varer i år, er svært at sige, for det afhænger også af vejret.

»Det er svært at forudse, for man ved aldrig, hvordan sæsonen bliver. Så længe det er varmt og fugtigt, så bliver sæsonen ved i lang tid, og så kan det tyde på, det bliver en halvlang sommer med myrer,« siger Per Jonassen.