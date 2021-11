Ceres Park, Møllestien og Letbanen.

Det er nogle af de ting, der kendetegner Aarhus, og som du lige nu kan se bygget i LEGO-klodser i Sallings traditionsrige juleudstilling.

I syv år har Morten Sørensen sammen med en gruppe andre LEGO-entusiaster stået for at bygge den kæmpestore juleudstilling, der kan ses i Sallings vinduer fra gågaden.

Udstillingen forestiller Aarhus - men den er bygget af tusindvis af små klodser.

Bag det enorme arbejde står ti vaskeægte fans, der er medlemmer af Byggepladen, Danmarks LEGO Entusiastforening.

I år kan man blandt andet se de smukke, gamle huse på Møllestien. Foto: Privatfoto Vis mere I år kan man blandt andet se de smukke, gamle huse på Møllestien. Foto: Privatfoto

De mødes hvert år i februar, hvor de sammen med Salling beslutter, hvad den næste udstilling skal indeholde.

Så aftaler de, hvem der bygger hvad - og så går de i gang. Henover foråret og sommeren mødes de engang om måneden, hvor de taler om, hvordan det går, eller hjælper hinanden med problemer.

Ni måneder senere står hele miniaturebyen klar til fremvisning for nysgerrige, aarhusianske blikke i juletiden.

»Det er kulminationen på det hele, når den bliver sat op. Det er derfor, vi gør det, for så høster vi en masse komplimenter og omtaler, og det er det hele værd,« siger LEGO-entusiast Morten Sørensen til B.T.

Der er flere ikoniske bygningsværker med i udstillingen, men de fornyer det meste hvert år. Letbanen er dog et fast element, men denne gang har den fået et nyt, sjovt twist.

Udstillingen kan ses i hele juleperioden. Foto: Privatfoto Vis mere Udstillingen kan ses i hele juleperioden. Foto: Privatfoto

»Letbanen holder stille i år i vores udstilling, fordi der er kommet is på køreledningerne. Det er for at tage lidt pis på, at det altid sker. Så vi har lagt isvafler og ispinde på ledningerne,« siger Morten Sørensen med et grin.

Det store stykke arbejde kalder Morten Sørensen for et hobbyprojekt, som Salling dog giver dem et honorar for. Men det er ikke noget, der måler sig med de mange timer, de bruger på det.

Heldigvis er det interessen for LEGO, der driver dem.

»Det kan godt blive lidt hårdt, når man sidder i julimåned og bygger på en juleudstilling, men det er altid det hele værd til sidst,« siger Morten Sørensen.

Du kan opleve den store LEGO-udstilling i hele juleperioden. Til februar går de igen i gang med at forberede udstillingen til 2022.