Det funkler og glitrer. Hvert et hus på vejen lyser op, så selv stormagasinerne ville være misundelige - og mennesker valfarter til.

Sådan plejer det i hvert fald at være på Fredensgade i Hinnerup, der er kendt for den famøse juletradition, hvor hele vejen pynter deres huse op med tusindvis af lys og markerer det med en fælles lystænding. Men ikke i år.

For vejen har valgt at aflyse traditionen for andet år i streg grundet corona.

»Det er ikke tiden til det i øjeblikket. Jeg synes, det ansvarlige er at aflyse - det er det eneste rigtige,« siger Charlotte Schmidt, der er beboer på Fredensgade.

Fredensgade i Hinnerup plejer at gå amok til jul, men traditionen bliver ikke helt det samme i år. Foto: Axel Schütt Vis mere Fredensgade i Hinnerup plejer at gå amok til jul, men traditionen bliver ikke helt det samme i år. Foto: Axel Schütt

Vejen plejer at have over 50.000 besøgende i julemåneden - i weekenderne op til 6.000 om dagen, og det er også det faktum, at julelysene er blevet noget af en turistattraktion, der gør, at ikke alle pynter op i år.

»Vi har valgt ikke at tænde nogen lys i år. Andre på vejen mener noget andet, så de tænder op. Men der bliver ikke nogen fælles lystændingsdag,« siger Charlotte Schmidt.

Charlotte Schmidt frygter, hvad de mange mennesker kan betyde for smitten.

»Jeg er da nok lidt bekymret. Jeg ved godt, det er en lille risiko, men det er jo børn og ældre, der kommer, og se bare på situationen lige nu. Det er ikke optimalt at samles, jeg kan godt frygte konsekvensen« siger hun.

Hun er ellers glad for traditionen og vil gerne bevare den, men hun mener ikke, folk vil kunne holde god nok afstand på den lille gade.

»Vi er ikke uenige på vejen, vi ser bare lidt forskelligt på det. Jeg ved godt, folk har brug for noget sjov, men jeg synes bare ikke, det bliver sjovt, nu må vi lige give den en skalle et år til og få styr på den her sygdom,« siger Charlotte Schmidt.

Traditionen er cirka 20 år gammel og begyndte egentlig blot som lidt drilleri mellem to genboer.

Men siden har den taget fart, og mere end 20 husstande plejer at være med at tænde julelys i gaden.