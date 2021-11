»Det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.«

Sådan lyder det gennem telefonen fra lufthavnen i Amsterdam, da B.T. taler med Morten Christensen fra Brovst i Nordjylland.

Han er strandet i lufthavnen sammen med sin bror, kæreste og flere hundrede andre mennesker, efter de har været med et KLM-fly fra Sydafrika fredag.

To fly med 600 passagerer er tilbageholdt, fordi der blev indført nye indrejserestriktioner i Holland fredag morgen på grund af fundet af en ny og bekymrende coronavariant i Sydafrika.

»Vi er omkring 200 mennesker spærret inde i en gate. Folk sidder på gulvet, børn græder, og ældre mennesker ligger og sover på pap,« siger 31-årige Morten Christensen til B.T. lørdag formiddag.

De landede i Amsterdam klokken 10.30 fredag, hvor piloten bad dem vente i flyet.

Først seks timer efter, klokken 16.30, fik Morten Christensen og de andre passagerer lov til at forlade flyet for at blive testet.

»Vi har på det tidspunkt ikke fået noget at spise siden klokken 8 om morgenen, og der er heller ikke noget vand i flyet de sidste timer,« siger Morten Christensen og fortsætter:

»Så da vi får at vide, at vi må komme ud og bare lige skal testes, tror vi, at der er lys for enden af tunnelen. Men det er der ikke.«

61 af de 600 passagerer viste sig at være smittet. Det skriver det hollandske medie De Telegraaf.

De tre nordjyder fik svar på deres coronatest klokken 4 natten til lørdag. Deres svar var negative. Men det betød ikke, at de fik svar på noget som helst andet, siger Morten Christensen, der ikke har lyst til at stå frem med billede:

»Ingen fortæller os noget som helst. De, der er positive med corona, vader stadig rundt iblandt os, fordi de ikke har fået at vide, hvad de skal. Folk, der er spærret inde i gaten, begynder at blive gale. Folk råber og skriger. De kræver svar.«

Passagerer venter på deres coronasvar i lufthavnen i Amsterdam. Foto: SOCIAL MEDIA PHOTO OBTAINED BY R Vis mere Passagerer venter på deres coronasvar i lufthavnen i Amsterdam. Foto: SOCIAL MEDIA PHOTO OBTAINED BY R

Ifølge Morten Christensen skete der noget efter et mindre oprør i gaten, hvor der blandt andet var passagerer, der havde grebet fat i gatens mikrofon for at få ørenlyd.

Efterfølgende blev de fulgt ned i en anden gate, hvor der var stillet feltsenge op, som de udenlandske passagerer kunne sove på. De hollandske, der havde fået negativt svar på deres test, var taget hjem.

»Da jeg ser sengene, bliver jeg enig med mig selv om, at det kommer ikke til at ske,« siger Morten Christensen og fortæller, at de havde fået at vide, at de kunne få pengene refunderet, hvis de bookede et hotel. Så det gjorde de.

Men så nemt skulle det ikke være. For de tre nordjyder nåede kun lige ud af lufthavnen, før de blev tilbageholdt igen:

»Netop som vi sætter os ind i en taxa, kommer der fire securityfolk og hiver os ud. Jeg tror, de mistænker, at vi er nogle andre. Altså, der hersker total forvirring herude. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« lyder det fra Morten Christensen.

Forvirringen betød, at de tre måtte blive i lufthavnen, siger han og fortæller, at da klokken blev 05.30 her til morgen, blev de gennet ud af gaten, da den skulle åbne.

Nu har Morten Christensen, kæresten og broren købt sig adgang til en lounge, hvor de kan hvile sig, inden de forhåbentlig får lov til at komme med et fly mod Aalborg klokken 16 lørdag.

Men om de skal i karantæne, når de vender hjem, har de endnu ikke fået noget svar på, fortæller han.