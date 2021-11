»Det ville være ærgerligt, hvis den når at sprede sig i Europa.«

Sådan siger Rune Hartmann, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet, om den nye, bekymrende Omikron-variant.

Omikron er navnet på den nye coronavariant, der først blev fundet i Sydafrika. Den kendes også under navnet B.1.1.529.

Udtalelsen kommer i kølvandet på, at 61 passagerer fra to fly fra Sydafrika fredag er testet positive for coronavirus og muligvis er bærere af den nye variant.

Først skal prøverne gensekventeres, før man med sikkerhed kan sige, om der er tale om Omikron-varianten. Det tager cirka fire dage at gensekventere en positiv coronaprøve.

»Vi skal ikke være bekymrede for de passagerer. Nu er de fundet og isoleret. Men det, vi frygter, er, at varianten er mere smitsom end den nuværende deltavariant, og at den er mere følsom overfor vaccinen, det vil sige, at det kan blive nødvendigt at justere vaccinerne. Det ved vi dog ikke endnu, det skal vi først til at undersøge,« siger Rune Hartmann.

Professoren uddyber, at det endnu er for tidligt at sige, om varianten vil sprede sig til Danmark og resten af Europa.

»Det er et spørgsmål om, hvor meget myndighederne gør for at bremse smitten. Andre varianter har vi først opdaget, da de havde spredt sig i Europa, og så var det for sent til at kunne gøre noget,« siger han.

Rune Hartmann mener derfor, det er fornuftig, at EU-Kommissionen fredag stoppede al flytrafik fra seks sydafrikanske lande til EU-lande efter fundet af den nye coronavariant til EU-lande.

»Det er jo ikke enormt indgribende i vores hverdag, undtagen hvis man skal rejse dertil,« siger han.

Og har EU-Kommissionen så reageret i tide?

»Det håber jeg,« siger professoren.

På nuværende tidspunkt er fire forskellige vacciner godkendt til brug i EU.

BioNTech, der er en af producenterne bag den mest benyttede vaccine, meddelte fredag, at selskabet senest om to uger forventer at have data klar om, hvor godt vaccinen fra Pfizer/BioNTech beskytter mod Omikron-varianten.

Hvis det bliver nødvendigt at justere på vaccinen, vurderer BioNTech, at det bliver muligt inden for seks uger.

Den nye vaccine ventes derefter at kunne leveres om senest 100 dage, meddeler selskabet ifølge nyhedsbureauet dpa.