Udenrigsministeriet har bekræftet, at de to danske børn i Gaza er kommet på den vigtige udrejseliste, men om børnene kommer hjem er stadig uvist, fordi ministeriet ikke kan komme i kontakt med deres far.

For børnenes mor tæller hvert sekund. Hun sidder tilbage i Danmark, hvor hun febrilsk gennemsøger lister over døde og sårede på Gazas hospitaler i håbet om ikke at finde navnene på sine to børn blandt ofrene.

Dina Ali El-Nazzal, der er mor til Layal Hammouda og Mohammad Hammouda, har ikke mistet håbet, selvom hun sidst så sine børn for ti år siden, da de skulle en uge til Egypten med deres far.

»Layal og Mohammad, jeg savner jer så meget. Jeg har brug for jer lige så meget, som I har brug for mig. I er meget tæt på mor, og jeg skal nok få jer tilbage,« lyder det fra Dina, der har svært ved at holde tårerne tilbage.

To-årige Layal og treårige Mohammad skulle en uge til Egypten med deres far for at besøge deres syge farmor, men faren kørte dem i stedet ind i Gaza.

Dina har ikke set sine børn, siden hun sagde farvel til dem i Kastrup Lufthavn, og selvom hun været til flere møder med Udenrigsministeriet, der forgæves har forsøgt at få kontakt til hendes eksmand, så er budskabet til den danske udenrigsminister klart:

»Jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på, at der lige nu befinder sig to danskere i Gaza, som har være gidsler siden 2013. Mine børn har brug for Deres hjælp,« siger Dina i en direkte besked til udenrigsministeren:

»Jeg er stolt af at være dansker, så gør mig mere stolt ved at hjælpe mine børn, vores børn, med at komme hjem.«

»Det handler om deres liv.«

B.T. har tidligere fortalt, at Dinas eksmand har været efterlyst for kidnapning af sine to børn, men Dina fortæller, at hun er ikke interesseret i at straffe ham, hvis han kommer hjem.

Hun vil bare gerne se sine børn igen.

»Jeg har snakket med Udenrigsministeriet om, at hvis han kommer tilbage til Danmark med børnene, så vil jeg ikke straffe ham. Jeg vil ikke have noget med ham at gøre. Bare han afleverer børnene og tager dem til et sikkert sted.«

Børnene har boet med deres far de sidste 10 år. Hvad nu, hvis børnene gerne vil have kontakt til deres far eller bo med ham?

»Det vil jeg slet ikke have noget imod. Bare at de kommer, fordi det handler om deres liv. Det vigtigste for mig er, at jeg har mulighed for at se dem. Selvfølgelig vil jeg ønske, at de vil bo med mig, men lige nu vil jeg bare have, at de kommer ud af Gaza.«

Layal og Mohammad var to og tre år, da blev taget fra deres mor. De har ikke set hinanden i 10 år. Foto: Privatfoto Vis mere Layal og Mohammad var to og tre år, da blev taget fra deres mor. De har ikke set hinanden i 10 år. Foto: Privatfoto

Handler ikke længere om kidnapning

Ifølge Dina befinder børnene sig i den sydlige del af Gazastriben, hvor der har været massive missilangreb.

Siden terrorangrebet på Israel den 7. oktober er mere end 4000 børn i Gaza blevet dræbt under den blodige konflikt.

Dina kan ikke gøre meget fra sit hjem i Danmark, men på sociale medier gør hun sit for at lede efter hendes to børn, der befinder sig i en regulær krigszone.

»Deres by bliver bombet hver eneste dag. Det handler ikke længere om kidnapning. Det er kriminelt det, der foregår der.«

Da Dina sagde farvel til sine børn for ti år siden i Kastrup Lufthavn, sagde hendes søn Mohammad, at hun skulle passe på hans bamse, fordi den ikke havde sin sovepose med.

Selvom Dina ikke har set sine børn siden, og reelt ikke ved, om de kan genkende hende, så står hun klar i lufthavnen med bamsen i hånden, hvis børnene kan komme ud af Gaza.

»Jeg vil give dem det største kram. Jeg vil stå klar med Mohammads bamse, flag og alle dem, der savner dem.«