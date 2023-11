De to danske børn, Layal Hammouda og Mohammad Hammouda, kom tirsdag på listen over personer, der tirsdag kunne udrejse fra Gaza.

Men børnene er ikke på vej ud af Gaza, fordi Udenrigsministeriet kan ikke komme i kontakt med børnenes far, selvom ministeriet flere gange har kontaktet ham.

Det bekræfter Udenrigsministeriet overfor B.T.

»Udenrigsministeriet har kendskab til sagen og kan bekræfte, at de to danske børn er på listen over personer, der kan udrejse fra Gaza tirsdag. Udenrigsministeriet har uden held - gennem længere tid og gennem tilgængelige kanaler - forsøgt at komme i kontakt med far til børnene, senest tirsdag,« skriver Udenrigsministeriet til B.T.:

»Vores besked er, at børnene har mulighed for at udrejse, og at vi har et team på plads på den egyptiske side af grænsen til at tage imod de personer, som kommer ud af Gaza. Det bemærkes, at personer, som har opnået tilladelse til udrejse, forventeligt fortsat vil kunne udrejse på et senere tidspunkt, når det er muligt for dem at komme til Rafah.«

Layal Hammouda og Mohammad Hammouda blev ifølge B.T.s oplysninger kidnappet af deres far for 10 år siden.

Layla og Mohammad var to og tre år, da blev taget fra deres mor. De har ikke set hinanden i 10 år. Foto: Privatfoto Vis mere Layla og Mohammad var to og tre år, da blev taget fra deres mor. De har ikke set hinanden i 10 år. Foto: Privatfoto

Dina Ali El-Nazzal, der er mor til børnene, og som har fuld forældremyndighed, har tidligere fortalt til B.T., at hendes eksmand ville tage hendes dengang 2-årige datter og 3-årige søn en uge til Egypten, fordi deres farmor var syg.

Men børnene kom aldrig tilbage, og ifølge Dina befinder Layal og Mohammad sig i den sydlige del af Gazastribe, hvor tidens mest blodige konflikt udspiller sig.

»Jeg venter stadig på dem her. Og jeg er i live, hvis nu deres far har sagt, at de ikke har nogen. De er jo store børn, og de spørger sikkert efter mig. Jeg savner dem. Og de skal tilbage. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få dem tilbage. Og de skal nok få et kram igen. Jeg har også stadig kontakt til deres venner, der savner dem og spørger ind til dem.«

PET på særlig mission i Egypten

Ifølge B.T.s oplysninger er Politiets Efterretningstjeneste taget til den egyptiske hovedstad Cairo for at debriefe og undersøge, hvem de danske statsborgere, der gerne vil hjem til Danmark, er.

PET har til B.T. bekræftet, »at PET vil være til stede i området for at bistå den danske myndighedsindsats.«

Det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvarets Efterretningstjeneste Jacob Kaarsbo opsigtsvækkende, at PET bekræfter deres tilstedeværelse.

»Jeg er ikke bekendt med, at PET har bekræftet sådan noget før. Det plejer de ikke at gøre. Det er da opsigtsvækkende. Selvfølgelig holder man som sikkerhedsmyndighed øje med, hvem de danskere er, hvad de har lavet, og om de har en anden dagsorden,« siger Jacob Kaarsbo til B.T.