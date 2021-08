Skal du en tur med Molslinjen, og planlægger du at have en cykelanhænger eller en tagboks på bilen, kommer det til at koste ekstra.

Siden juli har bilister med den ekstra pakning nemlig måttet punge mere ud end bilister, der er kørt ombord på færgen uden udstyr.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Gebyret lyder på 100 kroner for en cykelanhænger og 75 kroner for en tagboks eller andet gods. Dermed bliver den billigste billet 33 procent dyrere med en cykelanhænger bagpå – selvom bilen stadig er inden for de tilladte mål.

Molslinjens forklaring på de nye gebyrer lyder, at de ønsker at kunne lave mere præcise prognoser for, hvor meget bilerne på en given overfart fylder, således at færgen kan 'pakkes' bedst muligt.

»Vi synes kun, det er fair, at de biler, der fylder mere, også betaler mere. Samtidig er vi i gang med at implementere et nyt lastesystem, som gør det muligt for os at pakke vores færger bedst muligt i forhold til at udnytte pladsen og fordele vægten. Men det kræver, at vi på forhånd kender bilernes længde og højde,« siger kommunikationschefen i Molslinjen, Jesper Maack, i pressemeddelelsen.

Er det i orden, at biler med ekstra udstyr, der stadig holder sig indenfor målene, skal betale mere?

Den forklaring køber FDM dog ikke, fortæller Torben Lund Knudsk, afdelingschef i FDM. Han kritiserer, at gebyrerne også rammer billister, der holder sig inden for kravene.

»Det er helt i orden at lægge gebyrer på billetten, hvis bilisterne fylder mere, men de nuværende gebyrer, som Molslinjen er gået ganske stille med, har vi svært ved at se som andet end en skjult prisstigning for de mange, som har en cykel bag på bilen.«

Molslinjen sejler mellem Sjællands Odde og Aarhus eller Ebeltoft. Godt 1,3 millioner personbiler benyttede Molslinjen i 2019, mens knap 1 million personbiler var med i 2020, som var et år præget af covid-19.