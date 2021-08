Afgående kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) overdrager netop nu sit kulturministerie til Ane Halsboe-Jørgensen (S).

»Din tid har været alt andet end almindelig,« siger departementschefen om Joy Mogensens tid i sædet og nævner coronavirus og det, at Joy Mogensen mistede sit ufødte barn. »Det er ikke den samme Joy, der går ud af ministeriet, som der gik ind i ministeriet.«

Joy Mogensen selv takker først for ordene.

»Jeg står her med en kæmpe taknemmelighed for at have været en del af det socialdemokratiske hold, der fik navigeret Danmark gennem en pandemi,« siger Joy Mogensen og byder derefter Ane Halsboe-Jørgensen velkommen i ministeriet, mens den tydeligt berørte afgående kulturministers stemme er tæt på at knække.

Ane Halsboe-Jørgensen har også følelsesfulde ord til sin afgående kollega og hendes jongleren med den »største menneskelige krise« og »største humanitære krise«, før hun giver hende billetter til Zoo for at tage sit kommende barn med.

Det sker, efter hun søndag meddelte, at hun trak sig som minister.

Det betød, at statsminister Mette Frederiksen (S) dagen efter, mandag, kunne offentliggøre en mindre ministerrokade.

Resultatet af den var, at uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen overtog Joy Mogensens Kultur- og Kirkeministerie, mens Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen blev hevet ind som ny uddannelses- og forskningsminister.

På grund af krisesituationen i Kabul blev de ceremonielle ministeroverdragelser i ministerierne udskudt til i dag, og efter seancen i Kulturministeriet sker samme ceremoni i Uddannelses- og Forskningsministeriet og i Kirkeministeriet.

»Ceremonien er så typisk for næsten hele min tid. Det var jo egentlig ikke i dag, det skulle have været, men så skete der noget stort ude i verden, så planerne blev lavet om,« sagde den afgående kulturminister også om dagens overdragelsesceremoni.

