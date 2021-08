Kulturministeren og socialdemokrat Joy Mogensen trækker sig som kultur- og kirkeminister.

Det skriver hun i et længere opslag på Facebook, hvor hun begrunder sin beslutning.

»Jeg har meddelt Statsministeren, at jeg ønsker at forlade min post som Kultur- og Kirkeminister. Det har været den største ære at have haft Statsministerens tillid i tykt og tyndt. Der er ikke noget mere meningsfyldt end at få lov at tjene vores land i en socialdemokratisk regering.«

»Jeg havde gerne gjort det selv. Men i løbet af de sidste to år er jeg blevet minister, jeg har mistet en datter, og jeg har stået med håndteringen af Corona i to ministerier, der blev overvældet af pandemien. Hver af de tre ting i sig selv er livsændrende udfordringer, og jeg er løbet tør for overskud,« skriver hun yderligere i opslaget.

Kulturminister Joy Mogensen (S) er kaldt i åbent samråd om udbuddet af en ny digital public service-radiokanal på Christiansborg, onsdag den 27. maj 2020. Ministeren skal blandt andet svare på hvilke drøftelser om udbudsprocessen, der har været internt i ministeriet og internt i regeringen, før og efter udbuddet blev afgjort.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kulturminister Joy Mogensen (S) er kaldt i åbent samråd om udbuddet af en ny digital public service-radiokanal på Christiansborg, onsdag den 27. maj 2020. Ministeren skal blandt andet svare på hvilke drøftelser om udbudsprocessen, der har været internt i ministeriet og internt i regeringen, før og efter udbuddet blev afgjort.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

I opslaget peger Joy Mogensen også på den til tider hårde politiske arbejdsform, som i den seneste periode blandt andet er blevet vendt af Anders Langballe, Sigge Winther, Sofie Carsten Nielsen og Rasmus Jarlov i den offentlige debat.

»Jeg skal ikke udelukke, at jeg selv vil bidrage til den samtale, når jeg har mit politiske virke på afstand. Jeg tror, vores demokrati ville blive stærkere i en samtale med større gensidig respekt, hvor de uenigheder, der er i politik, ikke vokser fra os og ender i karikaturer og dæmonisering,« skriver hun også.

Derudover skriver hun, at hun nu vil bruge tiden og efteråret på at lægge planer for fremtiden. Hun vil derfor heller ikke stille op til Folketinget ved næste valg, da hun forlader politik for nu.

Du kan læse hele opslaget nedenfor.