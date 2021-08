»Timingen kommer bag på mig, men ikke, at hun på et tidspunkt ville synes, at det ville holde op med at være sjovt at være minister.«

Det fortæller politisk kommentator Søs Marie Serup til B.T., efter Joy Mogensen søndag valgte at trække sig som Kultur- og Kirkeminister.

Hun begrundede det med, at hun var løbet tør for overskud. Og derfor giver det måske god mening, at hun trækker sig, da man skal være lavet af et særligt stof, hvis man besidder en udskældt ministerpost samtidig med, at man gennemlever en personlig tragedie:

»Hun har været det svage dyr i skoven. Den minister, med den største skydeskive på ryggen.«

Søs Marie Serup stempler hende ikke som nogen succes, da kulturlivet ofte har været sidst i rækken under coronatiden, og derfor kan kulturlivet have oplevet, at hun ikke havde deres ryg.

Det afspejles blandt andet i, at arealkravet i kirker først er blevet ophævet denne weekend, mener den politiske kommentator.

Og nu bliver det interessant at se, hvem der skal overtage posten. Her tror Søs Marie Serup, at der kunne være et comeback, der lurer:

»Det kunne være en oplagt lejlighed til et comeback for Mogens Jensen,« siger hun.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Han måtte trække sig som Fødevareminister i november sidste år. Dette skete efter den meget kontroversielle beslutning om at alle mink skulle aflives.

Og derfor vil det da også være et kontroversielt comeback:

»Både ja og nej. Han er en mangeårig kulturordfører, som hele kulturlivet føler, de kender. Kulturlivet føler, at Joy svigtede dem. Så nu har de samlet sig, og vil derfor forlange mere fra politisk side fremover.«

Skulle det ikke blive ham, peger Søs Marie Serup på Kasper Sand Kjær som et alternativ.