Nogle superhelte har en kappe og kan flyve. Andre har et udviklingshandicap og spiller håndbold.

I håndboldligaen Lykkeliga er der ingen tvivl om, hvem der skal være de nye forbilleder for de danske unge.

Hvis det står til Lykkeliga, skal børn og unge med et udviklingshandicap på banen som de nye håndboldstjerner.

»Børnene skal føle sig som verdensstjerner. Vi vil se vores børn hænge på store bannere, og de skal ligne helte,« siger Mikael Espensen, der sidder i bestyrelsen og er én af initiativtagerne bag Lykkeliga.

Johan Borgbjerg Hansen pryder forsiden på Lykke Magazine. Foto: Elisabeth Eibye Photography

Derfor har det fra starten været vigtigt for Lykkeliga, at håndbolden skulle være mere end almindelig idræt.

»Handicap er et område, der drukner i pagehår og tykke glas i brillerne. Det er trist, fordi sådan er det slet ikke. Folk skal se, at de her børn og unge er seje, lækre og smarte,« siger Mikael Espensen.

Det er én af årsagerne til, at Lykkeliga fortsætter med at sprede budskabet om, at man sagtens kan have et handicap, dyrke sport og være et forbillede.

»Handicappede børn skal have rollemodeller, men de skal også være rollemodeller,« siger Mikael Espensen.

Det er også forklaringen på, hvorfor den 16-årige Johan Borgbjerg Hansen er kommet på forsiden af magasinet Lykke Magazine. Han har Downs syndrom og spiller til daglig håndbold i Helsingør Special Kids.

»Det bedste ved at spille håndbold er, at jeg får mulighed for at være sammen med mine venner, og så kan jeg også godt lide at skyde på mål,« siger Johan Borgbjerg Hansen.

16-årige Johan Borgbjerg Hansen er én af de unge håndboldstjerner, der skal være forbillede for ande børn og unge med udviklingshandicap. Foto: Elisabeth Eibye Photography

Og spørger man den nye håndboldstjerne, så er han ikke i tvivl om, hvem der er hans helt store håndboldidoler.

»Mikkel Hansen og Niklas Landin er super seje,« siger Johan Borgbjerg Hansen.

Begejstringen er heller ikke til at tage fejl af på Facebook, hvor det vælter ind med positive kommentarer og komplimenter som »flot« og »sej«.

'Min søn på otte år synes, du ser mega sej ud! Han vil også have sin kasket vendt den anden vej ligesom dig nu,' skriver en mor på Facebook. En anden skriver:

'Det spreder da lykke at se så fantastiske billeder af en sej og lækker gut.'