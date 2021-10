Det of­fent­li­ge sektor dyk­ker i den grad på li­sten over mest at­trak­ti­ve ar­bejds­gi­ve­re.

Det betyder, at når en erfaren akademiker er på udkig efter sit næste job, så er det langt fra job i det offentlige, som står øverst på ønskelisten.

Det viser en ny undersøgelse fra Universum ifølge Børsen, der er global rådgiver inden for medarbejderbranding. Undersøgelsen viser, at ni ud af ti helst vil arbejde i den private sektor.

I alt er 7904 erhvervsaktive danskere med en videregående uddannelse og gennemsnitligt syv års erhvervserfaring er blevet spurgt i forbindelse med undersøgelsen. Og det er specielt dem med en økonomisk baggrund, som det offentlige taber terræn på.

Blandt økonomerne falder Udenrigsministeriet hele 14 placeringer, Beskæftigelsesministeriet falder med 22 pladser, mens Aarhus Kommune falder syv. Finansministeriet og Forsvaret går derimod 17 placeringer frem, mens Skat går tre placeringer frem.

Ifølge den administrerende direktør for Universum, Jesper Dansholm, ligger problemet i, at den offentlige sektor ikke bryder en række fordomme.

»Der er nok stadigvæk fordomme om, at der mangler inspirerende ledelse i det offentlige. Når der bliver efterspurgt mere variation og udfordringer, så kan vi også se, at der generelt er en opfattelse af, at det offentlige i højere grad har en tendens til at tilbyde kedelige arbejdsopgaver – at det lidt mere er det samme som i går,« siger Jesper Dansholm.

Børsen har også snakket med chef for HR og Organisation i Aarhus Kommune, Per Jensen, som fortæller, at de mildest talt er udfordret.

De er nødsaget til at søge hjælp i den private sektor for at hjælpe med rekruttering.