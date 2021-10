AGFs anfører, Niklas Backman, har spillet sin sidste fodboldkamp.

Det er antallet af hovedskader, som anføreren har haft i løbet af sin karriere, der gør, at han nu stopper.

Det skriver AGF på deres hjemmeside.

»Efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at jeg ikke længere skal spille fodbold. Det har i sagens natur været en af de sværeste beslutninger i mit liv, men nu hvor den er taget, er jeg også lettet, og jeg ser nu frem til et nyt kapitel i mit liv,« siger Niklas Backman til hjemmesiden.

Efter Backman var kommet tilbage i almindelig træning oven på en knæskade, oplevede han symptomer, der stammede fra hans tidligere hovedskader. Og efter lægefaglige råd og vejledning har svenskeren derfor nu besluttet at indstille sin karriere.

»Jeg har lyttet til lægerne, og sammen med min familie har jeg taget en beslutning om, at min krop ikke længere kan holde til at spille elitefodbold – jeg skal også tænke på mit liv efter fodbold, og jeg ønsker ikke at løbe nogen risiko med mit helbred. Det er naturligvis utroligt trist at stoppe med noget, man elsker, men det er det rigtige at gøre.«

Niklas Backman er dog ikke færdig i AGF. Han bliver i klubben i en anden rolle uden for banen.

»Vi har aftalt med Niklas, at han overgår til en anden funktion i klubben i den sportslige organisation. Vi har aldrig været i tvivl om, at vi gerne ville fastholde ham i AGF. Det har været en længere dialog, som vi allerede tog hul på, da vi forlængede aftalen med ham senest, som vi så nu skal gøre færdig. Allerede dengang fortalte vi Niklas, at vi gerne ville beholde ham i klubben efter hans karriere – det er så desværre allerede blevet aktuelt nu,« siger administrerende direktør i AGF Jacob Nielsen.

Ved AGFs kamp mod AaB mandag 18. oktober vil Backman blive hyldet for sin tid som spiller i klubben.

32-årige Niklas Backman kom til AGF i januar 2016, og han nåede at spille 109 kampe i klubben. Han er også noteret for seks svenske landskampe.