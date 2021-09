Poul Frederiksen vil gerne være minkavler igen. Men en ny risikovurdering fra Statens Serum Institut slukker et lille håb.

For det er stadig for farligt at holde mink i Danmark, vurderer SSI. Dermed rykker dagens risikovurdering ikke noget i forhold til den, der kom fra instituttet i juni. Det ærgrer den tidligere minkavler fra Gjøl, der stiller spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er lavet en ny.

»Jeg er sur, gal og frustreret. Den behandling, vi har fået, er uanstændig. Og der er ikke noget nyt i den vurdering. De vurderer efter, at der er 15-17 millioner mink i Danmark og 3 millioner avlstæver. Men der er jo lig 0,« siger Poul Frederiksen med henvisning til beslutningen om at aflive minkene.

Han var den første minkavler, myndighederne besøgte, da det blev besluttet, at alle minkfarme inden for en radius af 7,8 kilometer fra en smittet farm skulle slås ned. Senere kom beslutningen om, at alle danske mink skulle slås ned.

Poul Frederiksen var den første, der fik besøg af myndighederne, da det blev besluttet at alle minkfarme indenfor en radius af 7,8 kilometer af en smittet farm skulle slås ned. Myndighederne blev nødt til at tiltvinge sig adgang til hans farm. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Poul Frederiksen var den første, der fik besøg af myndighederne, da det blev besluttet at alle minkfarme indenfor en radius af 7,8 kilometer af en smittet farm skulle slås ned. Myndighederne blev nødt til at tiltvinge sig adgang til hans farm. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Den behandling vi har fået, er uanstændig. Vi vil bare gerne have en klar udmelding. At de tier os ihjel gør, at vi er fuldstændig låst fast. Nu er der gået et år, siden vi fik vores mink destrueret, og vi har ikke engang fået penge for dem. Alt er gået galt, og det gør det stadigvæk,« siger Poul Frederiksen.

Men en ting er SSIs risikovurdering. En anden er, hvad politikerne gør med vurderingen.

Det skal en politisk debat tirsdag eftermiddag klarlægge.

Men Poul Frederiksen har ikke de store forhåbninger inden debatten går i gang.

»Jeg tror ikke, der kommer noget ud af det. Vi mangler en klar udmelding fra politikerne, hvad enten det er den ene eller den anden vej. Det er jo total vanvittigt. Så sig det dog!« Siger den frustrerede – nu tidligere – minkavler.