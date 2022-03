»Det er en helt ny virkelighed. Min generation har slet ikke mærket den her risiko for atomkrig, som børn og unge nu oplever.«

Ordene kommer fra Pernille Rosenkrantz-Theil, der er er børne- og undervisningsminister.

Frygten for paddehatteskyer og vilde trykbølger efter atombomber er pludselig blevet aktuel, efter Ruslands præsident Vladimir Putin søndag aften beordrede, at man hæver beredskabet for Ruslands strategiske 'afskrækkelsesstyrke', der omfatter stormagtens atomarsenal.

En melding bare fire dage efter Ruslands invasion af Ukraine.

Her ses Pernille Rosenkrandtz-Theil, der er er børne- og undervisningsminister. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Her ses Pernille Rosenkrandtz-Theil, der er er børne- og undervisningsminister. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Både selve krigen og frygten for atombomber har da også ramt børn og unge i Danmark.

Helt konkret har BørneTelefonen tirsdag fået 161 henvendelser om konsekvenserne af krigen i Ukraine.

Blandt andet stiller børnene disse spørgsmål:

»Kommer der en tredje verdenskrig?«, »vil Putin smide en atombombe?«, og »kommer der støv fra atombomben ind over Danmark?«

Sådan taler du med børn om krigen Børns Vilkår har disse råd til forælrdre med børn,der har hørt eller set noget om krigen i Ukraine: Det er en rigtig god idé at spørge, hvad barnet har set og hørt, og hvad for nogen tanker, det har sat i gang? På den måde får man oplyst, hvad barnet er optaget af og fylder i barnets tanker.

Det er vigtigt at lade barnet stille spørgsmål. Det er ikke det svaret på hvert spørgsmål, der er det vigtigste. Barnet har brug for at vide, at de kan komem til en voksen, de kan stille spørgsmål og lytter til dem.

Det er vigitgt at se på, hvad barnet ser på scoiale medier, hvis barner er der.

Mange børn ser videoer på TikTok og YouTube, der gør dem bange. Så hjælp barnet med at holde pauser og fortæl dem om, hvad de ser. Kilde: Ida Hilario Jønsson, som er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår

Og en 13-årig pige har skrevet følgende i brev til BørneTelefonen:

»Jeg er så bange. Bare den mindste lyd får mig til at ryste. Hvad er det for en verden, vi har skabt?.«

Pernille Rosenkrantz-Theil har da også en klar opfordring.

»Det vigtigste er, at børnene får den helt rigtige rådgivning, når de spørger ind til, hvad atombomber egentlig er, og hvor stor risikoen er for, at der starter en atomkrig,« siger ministeren.

Hun har ligeledes en klar advarsel.

»Søger børnene på TikTok og andre sider på nettet, er der meget løgn og misvisende oplysninger, der kun vil skabe en masse ekstra frygt hos alle,« siger hun.

Men hvad gør du ansvarlig minister for at få forklaret børn og unge mindsker frygten for atomkrig?

»Jeg har været i kontakt med både Danmarks Lærerforening og Børns Vilkår for at høre, hvad de oplyser børnene om i forhold til Ruslands invasion i Ukraine, og de meldinger, der kommer ud, og jeg synes, at de gør det rigtige,« siger ministeren.