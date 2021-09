Mikkel Kristensen var inde i Odense centrum torsdag for at lave en opgave til skolen, da han så en kvinde falde om.

Den unge journaliststuderende skulle lave en reportage og havde egentlig skrevet færdig, men da han satte sig på sin cykel, havde han glemt at betale for sin kaffe og måtte køre tilbage.

Der var han for anden gang i sit liv vidne til, at en person faldt om med hjertestop. Og for anden gang i sit liv gjorde han, hvad han kunne for at hjælpe til.

Derfor var det også med glæde, at han fredag modtog opkald fra de pårørende, som kunne takke ham for han indsatsen. For kvinden overlevede nemlig uden mén.

»Mig og en kvinde fra en nærliggende butik løb efter en hjertestarter. Der var en anden til stede, der vidste, at vi kunne finde sådan en i Vintapperstræde,« siger han.

Episoden med kvinden er dog ikke første gang, den studerende oplever, at en fremmed falder om med hjertestop.

»Det er ikke lige så voldsomt anden gang, man oplever det, men det er stadig en meget voldsom oplevelse,« siger han.

I første tilfælde, hvor Mikkel Kristensen gav hjertemassage til en mand som faldt om i hans hjemby, hørte han senere ad omveje, at vedkommende overlevede.

I tilfældet med kvinden i Odenses gågade fik han et opkald fra de pårørende til kvinden, som satte ord på, hvad hans indsats betyder.

»Et tak fra familien er altafgørende. Det er jo dem, der oplever lettelsen. Det er dem, det egentlig berører. Os der var til stede bekymrede os også, men ikke på samme måde,« siger han.

Datteren til kvinden, der faldt om, den kendte debattør Rulle Grabow, offentliggjorde torsdag et opslag på det sociale medie Twitter, hvor hun takkede flokken, der havde hjulpet til moren.

Hun kunne i samme ombæring afsløre, at moren var i live og havde det godt efter omstændighederne.

»I dag har vi tudet af taknemmelighed over hjælpen fra de ukendte, der kunne hjertemassage, men også over den overvældende konduite fra fremmede, der passede på vores mor. Tak,« skrev Rulle Grabow blandt andet i opslaget på Twitter.