Det hele drejede sig om at handle hurtigt, da en ældre kvinde faldt om med hjertestop på gågaden i Odense onsdag eftermiddag.

Og det må man i den grad sige, at personalet på restauranten The Burger gjorde. Faktisk så hurtigt, at den ældre kvinde overlevede hjertestoppet.

»Frokostrykket var så småt overstået, da min kollega Tine så en ældre kvinde falde med sin cykel midt på gaden. Man kunne tydeligt se, at hun slog sit hoved, så Tine løb ud med et tæppe under armen for at hjælpe hende,« fortæller Benyamin Jakobsen, der er tjenermanager på The Burger, og som var på arbejde, da den ældre kvinde faldt om.

Benyamin Jakobsen fulgte hurtigt efter sin kollega, og menneskemængden omkring den ældre kvinde voksede. Også køkkenchefen Raset løb med.

Køkkenchefen Raset var også hurtig til at forlade køkkenet og hjalp til med redningsaktionen. Foto: Amanda Kieler Andersen Vis mere Køkkenchefen Raset var også hurtig til at forlade køkkenet og hjalp til med redningsaktionen. Foto: Amanda Kieler Andersen

Mens hans kollega Tine lagde et tæppe under den ældre dames hoved, kunne Benyamin Jakobsen hurtigt konstatere, at den ældre kvinde havde fået hjertestop. Fra hendes hoved løb det med blod fra faldet.

Straks derefter begyndte arbejdet med at få den ældre kvinde genoplivet.

På gågaden den dag var der tilfældigvis også to læger og sygeplejersker. De overtog arbejdet med genoplivningen, og skiftedes til at give den ældre kvinde hjertemassage. Menneskemængden omkring den hektiske scene voksede stadig stødt.

Og så tænkte Benyamin Jakobsen hurtigt.

Han løb ind i restauranten efter alle de tæpper, han kunne få fat i, og fik hurtigt en flok mennesker til at hjælpe ham. Den ældre kvinde skulle skærmes fra nysgerrige øjne.

»Det eneste, jeg tænkte på, var at give lægerne plads til at redde hendes liv. Og mens vi skærmede af, blev der hentet to hjertestartere, og første stød blev givet,« forklarer Benyamin Jakobsen.

Med tæppet strakt ud blev Benyamin Jakobsen stående, mens arbejdet fortsatte på jorden. Selvom menneskemængden var stor, flyttede alle sig hurtigt, da ambulancen ankom.

»Selvom det hele skete under tragiske omstændigheder, så var det virkelig også smukt at opleve, hvordan hele byen stod sammen i det øjeblik for at hjælpe den ældre kvinde,« siger Benyamin Jakobsen.

Det var på gågaden i Odense midtby, at kvinden faldt om. Foto: Amanda Kieler Andersen Vis mere Det var på gågaden i Odense midtby, at kvinden faldt om. Foto: Amanda Kieler Andersen

Efter tredje stød fik redderne kontakt til den ældre kvinde, og hun blev lagt på en båre og ført op i ambulancen. Benyamin Jakobsen skærmede stadig udsynet for nysgerrige øjne.

»Jeg kunne høre, at ambulanceførerne fik kontakt med den ældre kvinde, og hun fortalte dem med det samme sit navn. Det var en stor lettelse,« fortæller han.

Efter ambulancen var kørt, begyndte han så at rydde op på gågaden. Han hentede en spand og skyllede blodet væk, ryddede op efter hjertestarterne og smed tæpperne ud, der alle var blevet ødelagt.

»Der var jo kunder, der kom og gik i restauranten, men lige i det øjeblik var indtjening det sidste, vi tænkte på. Det vigtigste var, at redde den ældre kvindes liv,« siger Benyamin Jakobsen, der dagen efter episoden stadig er overvældet over, hvor hurtigt hele byen reagerede.

»Det kan godt være, at vi danskere ikke hilser, når vi passerer hinanden på gaden, men når der er nogle, som har brug for hjælp, så handler vi på et splitsekund. Det er enormt smukt, og det har jeg så meget respekt for.«

Respekt er da netop også et ord, som går igen på det sociale medie Twitter, hvor den ældre kvindes datter, Rulle Grabow, udtrykker sin taknemmelighed overfor alle, der onsdag hjalp til ved hjertestoppet.

»I dag har vi tudet af taknemmelighed over hjælpen fra de ukendte, der kunne hjertemassage, men også over den overvældende konduite fra fremmede, der passede på vores mor. Tak,« skriver Rulle Grabow blandt andet i opslaget på Twitter.

Da B.T. Odense ringede til Benyamin Jakobsen torsdag, var han bare glad for at få at vide, at den ældre kvinde overlevede og har det godt.

»Det vigtigste var bare, at hun overlevede. Jeg er sindssygt rørt over, at vi har kunne hjælpe til, at den ældre kvinde overlevede,« afslutter han.