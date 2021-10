Minkkommissionen sendte i slutningen af april et brev til Statsministeriet, hvor man bad ministeriet om at sikre telefonisk materiale.

Det oplyser Minkkommissionen til B.T. og andre journalister til stede i kommissionen.

Brevet blev sendt 29. april 2020.

Tirsdag kunne B.T. afsløre, at Mette Frederiksens stabschef og særlige rådgiver Martin Justesen havde sat sin telefon til automatisk at slette sine beskeder. Også under minksagens forløb.

Minkkommissionen sagde, at den gerne ville have beskederne gendannet og udleveret.

Onsdag bekræftede Minkkommissionen så, at også Mette Frederiksen og hendes departementschef Barbara Bertelsen og departementsråd Pelle Pape har indstillet telefonerne til automatisk sletning.

