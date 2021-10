Mette Berrig spotter ofte febrilske turister ud af sit vindue.

»De er jo ofte lidt i knibe og har brug for hjælp,« fortæller hun.

Men turisterne kan ikke få den rigtige hjælp på Mettes adresse, der ligger på en lille gade bag Føtex på Vesterbro i Odense.

For selvom hun er ophavsmanden til virksomheden Guideservice Danmark, der leverer turistguider til store og små selskaber i ind- og udland, så er hendes kontor i Thorsgade meget langt fra et turistkontor.

»I dag ringede en for eksempel til mig og spurgte om nummeret til turistkontoret i Bogense.«

»Det giver ofte nogle sjove samtaler,« fortæller Mette Berrig.

Hun blev måske lidt forundret de første gange turister troppede op på hendes adresse for at søge hjælp, men nu er hun efterhånden vant til det.

Det sker nemlig ugentligt, at turister og odenseanere kontakter hende. Rigtig mange ringer, men mange møder også op i Thorsgade, fordi de tror, at Mettes guideservice-virksomhed, Guideservice Danmark, er det lokale turistkontor.

Mette Berrig foran sit kontor i Thorsgade i Odense, hvor rigtig mange turister har kigget forbi, siden kommunens turiskontor lukkede. Foto: Privat

»Folk har banket på for at få et bykort eller ringet, fordi de ikke kunne finde parkeringspladser,« husker hun.

Mette har dog medlidenhed med de hjælpeløse turister, og stikker ofte hovedet ud af vinduet for at spørge, om hun kan hjælpe.

»Men som udgangspunkt, så skal vi jo slet ikke have den der type opkald,« siger Mette Berrig og tilføjer:

»Det er dog meget vigtigt for mig, at det ikke bliver et irritationsmoment. Hvis det er noget, jeg let kan hjælpe med, så gør jeg selvfølgelig det, men vi har ofte for travlt.«

Mette Berrig har nemlig travlt med at arrangere guidede ture for store og små grupper. For nylig har Mette færdiggjort en opgave for to til tre hundrede mennesker i København. Henover efterårsferien står hendes virksomhed også for en guidet demokratisk rundvisning for børn i Odense.

Hun er ikke i tvivl om, hvorfor turister på ugentlig basis er begyndt at henvende sig til hendes bureau.

»Det startede, da turistbureauet forsvandt fra gadebilledet i Odense,« fortæller hun.

Odenses turistkontor blev i 2018 lukket efter at have serviceret byens turister i 64 år.

»Jeg synes det er ærgerligt, at der ikke er noget turistbureau i Odense – Jeg kan jo mærke, at folk kigger efter det,« siger Mette Berrig.

Hun har ikke noget bud på, hvad løsningen er, men gør sit for at få noget positivt ud af situationen:

»Jeg tilbyder altid folk en guide med,« siger Mette og griner.