På Ove Sprogøes Plads i centrum af Odense står et ganske særligt springvand, som hver dag passeres af flere tusinde mennesker, der er på shopping i gågaden.

Men fredag ser det springvand bestemt ikke ud, som det plejer.

Vandet er nemlig farvet blodrødt – og det til stor undring for de forbipasserende. For hvorfor er vandet rødt som blod? Hvem står bag?

Forklaringerne kan være mange. Spørger man eksempelvis medarbejderne i Café Vivaldi, som er placeret lige ved siden af springvandet, så er vandet rødt, fordi det er ved at blive renset.

Men tager man spørgsmålet med videre til By- og Kulturforvaltningen i Odense, som står for vedligeholdelsen af byens springvand, så er svaret et lidt andet.

Den røde farve er nemlig ikke én, som kommunen selv har hældt i springvandet, og de kendte heller ikke til det røde vand, før B.T. tog kontakt til dem.

Fredag middag er vandet i springvandet på Odense gågade rødt som blod. Foto: Amanda Kieler Andersen. Vis mere Fredag middag er vandet i springvandet på Odense gågade rødt som blod. Foto: Amanda Kieler Andersen.

Der er derfor nu bestilt en tømning og rensning af springvandet. Forvaltningen kan dog ikke sige, præcis hvornår vandet i springvandet er klart og frit for rød farve igen.

Hvis du har en idé om, hvorfor vandet i springvandet på Ove Sprogøes Plads er farvet rødt, så skriv til B.T. på odense@bt.dk.