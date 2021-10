Torsdag eftermiddag udbrød der brand i en lade fyldt med bigballer i byen Gudme syd for Odense. Store flammer stod op fra hele 3.000 baller af halm, og fredag er ilden stadig i fulde sving med at æde sig gennem hvert et strå.

»Vi skal være heldige, hvis vi er færdige med slukningsarbejdet i aften,« fortæller indsatsleder ved Beredskab Fyn Brian Andersen til B.T.

Slukningsarbejdet har stået på siden klokken 16:25 torsdag og har på et tidspunkt involveret intet mindre end 50 beredskabsmedarbejdere.

Og deres fornemmeste opgave har været at sikre, at branden ikke spreder sig til omkringliggende lader, der indeholder mindst lige så meget halm som den, der nu er ved at brænde helt ned.

»Det her er ikke en brand, vi kommer til at kunne slukke. Så det hele handler bare om at kontrollere afbrændingen, indtil der ikke er mere, som kan brænde,« forklarer indsatslederen.

Lige nu er der omkring 20 beredskabsfolk til stede, som på skift nærmer sig branden i store landbrugsmaskiner for at vende op i halmen. På den måde sætter de farten op for afbrændingen.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Bygningen har for længst givet op, fortæller Brian Andersen.

»Bygningen er der ikke mere. Den er fuldkommen krøllet sammen. Så nu er der kun det brændende halm tilbage,« siger han.

Og fordi brandslukningen langt fra er færdig i Gudme, så vil man også i lang tid kunne spore røg på himlen. Men der er altså intet at frygte, for Beredskabet har situationen under kontrol.

»Vi er også begyndt at fragte en del af halmen ud på de omkringliggende marker, hvor det kan ligge og brænde af,« siger Brian Andersen.

Torsdag aften måtte vagtchefen ved Fyns Politi komme med en opsang til forbipasserende bilister, som lige med egne øjne skulle se branden.

De nysgerrige forhindrede nemlig beredskabet i at kunne gøre deres arbejde. Men det problem har man altså ikke fredag.