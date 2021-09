Balladen om megabyggeriet Lynetteholmen fortsætter.

Godt nok gav EU-Kommissionen onsdag grønt lys til, at anlæggelsen af den nye kunstige ø ved Københavns havn får lov til gå i gang i år.

Men det betyder slet ikke, at er freden sænker sig op til starten af byggeriet 17. december, hvor skoleeleverne får juleferie.

Nej, EU-Kommissionen har bedt både Miljøstyrelsen og Københavns Kommune redegøre ordentligt for, hvad der er lavet af undersøgelser af konsekvenser ved byggeriet, der først forventes at være helt færdig i år 2070.

Sagen kort 5. oktober 2018 præsenterede daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og overborgmester Frank Jensen (S), at der skal bygges en ny kunstig ø med navnet Lynetteholmen i Københavns Havn. Den skal have plads til 35.000 nye boligere og stå færdig i år 2070. Efterfølgende har der været hård kritik af planen. Blandt andet mener eksperter, at der sløset med miljøundersøgelser konsekvenserne af byggeriet. Der er også stor tvivl om, hvorvidt ø-projektet er tilladt, og det undersøges nu hos EU. Senest har B.T. fortalt, at beboere og eksperter savner svar på, hvor meget byggeriet Lynetteholmen maksimalt vil larme, da det er gennemsnitstal på støjen, der har været offentliggjort. B.T. har også kunne fortælle, at starten på byggeriet sker præcis samtidig med, at skoleeleverne i Københavns Kommune går på juleferie 17. december.

Det oplyser advokat Eskil Nielsen (H), der er på vegne af foreningen Klimabevægelsen og Danmarks Naturfredningsforening stod bag klagen til EU-Kommissionen om byggeriet.

»Der var fuldstændig enighed om, at EU tager sagen op med Miljøministeriet og Københavns Kommune,« siger advokaten til B.T.

Helt konkret handler det om, at Miljøministeriet og Københavns Kommune har valgt en såkaldt salamimetode til at undersøge konsekvenserne af det enorme byggeprojekt.

Ifølge advokaten betyder det, at der kun i brudstykker er undersøgt, hvordan det mangeårige byggeri ser ud til at ramme dyr og planter Øresund.

Hvad er salamimetoden? Københavns kommune og Miljøministeriet har brugt en metode kaldet salamimetoden til at vurdere de milijømæssige konsekvenser af det store byggeri af Lynetteholmen. Salamimetoden betyder, at miljøgodkendelserne til byggeriet gives hen ad vejen, stykke for stykke, i stedet for at tage stilling til hele projektet på én gang.

Der er givet tilladelse til at fylde et område af havbunden med jord, men den nye by, havnetunnellen og metroforbindelsen til øen, der også følger med, er ikke blevet undersøgt endnu.

Onsdag 1. september har EU-kommissionen godkendt byggeriet trods salamimetoden.

Dog er Københavns Kommune og Miljøministeriet bedt om redegørelse om valget af metoden. Kilder: AmagerLiv og TV2 Lorry.

»Man har brugt det, der kaldes salamimetoden. Man har altså skåret projektet op i delelementer og nøjes med kun at tage nogle få dele, som man har miljøvurderet. Det mener jeg ikke er foreneligt med de regler, der er,« lød det i marts til DR fra Peter Pagh, der er professor i miljøret på Københavns Universitet.

»Jeg synes, at det er grotesk, at man ikke har lavet en samlet miljøvurdering,« siger Line Barfod, som er Enhedslistens spidskandidat i København ved kommunalvalget i november, og tilføjer:

»Det er helt åbenlyst udemokratisk at sætte gang i sådan et stort projekt – der mest af alt minder om noget vi ser i arabiske oliestater – uden at kende konsekvenserne for hverken havmiljø, CO2-udledning eller byplanlægning generelt. Og uden en grundig demokratisk debat.«

Hun mener ikke, at byggeriet af Lynetteholmen bør have lov at starte her 17. december i år.

Synes du, at det er helt i orden 17. december, at gå i gang med det enorme byggeri af Lynetteholmen?

»Det minder mig om byggeriet på Amager Fælled, hvor et flertal insisterer på at drive projektet frem, selvom vi venter på juridiske afgørelser, der kan ende med at stoppe det hele. Det er hamrende udemokratisk – og det kan også ende med at blive rigtig, rigtig dyrt, hvis sådan et projekt bliver stoppet undervejs. Det er på alle måder uansvarligt,« siger Line Barfod.

Hos selskabet By og Havn, som står for byggeriet for Københavns Kommune, oplyser udviklingsdirektør, Ingvar Sejr Hansen, at de er klar til at svare på flere spørgsmål fra EU.

Men byggeriet udsættes ikke, sådan som Line Barfod ønsker.

»Folketinget har på baggrund af en omfattende miljøvurdering godkendt anlægget af Lynetteholm. Vi har noteret os, at EU-Kommissionen ved mødet i Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender 1. september bekræfter, at der efter EU-Kommissionens vurdering ikke er noget, som tyder på, at Danmark ikke har levet op til reglerne. Og derfor arbejder vi selvfølgelig trygt videre med Lynetteholm, og vi står til rådighed for alle ønsker om yderligere oplysninger, der kan belyse miljøforholdene ved Lynetteholm,« siger Ingvar Sejr Hansen.