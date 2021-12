Den søde juletid er ikke lige sød for alle.

Det er knallertklubben Maxi Maniac's i Esbjerg fuldt bevidste om, og derfor donerer de ud af egen lomme julekasser til trængte familier.

Det er tredje år i træk, at klubben kører ud med hjælpekasser, men initiativtageren bag projektet, 40-årige Mehmet Yilmaz, startede allerede for fem år siden.

Her lavede han et opslag i en Facebook-gruppe med en besked om, at han gerne ville give en kasse til en familie, der kunne have brug for det.

Da Mehmet Yilmaz for tre år siden startede i Maxi Maniac's, bakkede klubbens 28 medlemmer op om projektet, og de giver nu årligt fire kasser ud.

Ved hver især at spytte 100 kroner i kassen er der råd til julekurve fyldt med blandt andet flæskesteg, and, vin, sodavand, chips, slik, appelsiner – og et juletræ.

»Jeg bliver stolt og glad over at kunne hjælpe nogle, der har brug for det,« fortæller Mehmet Yilmaz, der til daglig arbejder som glarmester.

Foto: Privat.

»Det bedste ved det er at se glæden fra folk, vi er ude ved. Man kan se, at de bliver lykkelige og ikke ved, hvad de skal sige,« siger Mehmet Yilmaz til B.T.

I år har klubben, hvis medlemmer strækker sig fra 35-55 år, fået 35 ansøgninger til deres julehjælp. De fire kasser bliver fordelt gennem en lodtrækning.

»Vi kan ikke vurdere, om familierne har brug for hjælp eller ej. Det må være op til deres samvittighed,« fortæller Mehmet Yilmaz.

Det hårdeste ved at udføre den gode gerning, fortæller den 40-årige initiativtager, er, at se når modtagerne græder, fordi de er så taknemmelige for hjælpen.

Særligt én episode har sat sig hos Mehmet Yilmaz.

Her havde en kvinde ansøgt på vegne af sin søster, der havde været indlagt på hospitalet. Den dag Mehmet Yilmaz og to andre var ude for at aflevere kassen, var moren til to netop kommet hjem fra hospitalet.

»Og da vi skulle til at afsted, kunne man bare se moren græd, og det ramte os alle sammen,« fortæller han.

Mehmet Yilmaz og resten af klubben har planer om at fortsætte med julehjælpen. I år trak de lod om kasserne torsdag den 9. december, og dagen efter kørte de ud til de heldige modtagere.