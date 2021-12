Det seneste halve år har der været flere dødsfødsler, end der var fra marts 2020 til marts 2021, som følge af corona hos gravide.

Der har været 11 dødsfødsler fra 1. juni til november, fordi gravide har haft corona, og derudover har yderligere 14 haft behov for iltbehandling. Syv personer har haft behov for at blive indlagt på intensiv.

Det skriver Ugeskriftet, som har kigget på data fra landets obstetriske afdelinger.

Fra marts 2020 til marts 2021 - det første år af pandemien - var der cirka 1900 smittede gravide. 5.5 procent af dem havde behov for indlæggelse på grund af svære forløb med covid-19. I den periode døde fire børn.

Børnene kom alle til verden i tredje trimester og var næsten fuldbårne, og lægerne er af den opfattelse, at de havde overlevet, hvis mødrene ikke havde haft corona.

Hos Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi regner man med, at det er delta, der udgør en større risiko for et kompliceret forløb.

»Det er delta, der florerer, og vi ved fra udenlandske studier og rapporter, at man de seneste halve og hele år har råbt op om, hvor meget mere aggressiv deltavarianten er, også i forhold til gravide,« siger Annemette Wildfang Lykkebo, formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi til Ugeskriftet, og fortsætter:

»Data fra England har hele tiden vist, at der ved smitte var en øget risiko for at få et dødt barn, men det har vi ikke kunnet genfinde i Danmark. Før nu.«

Hun understreger, at de fleste gravide har milde forløb, og at vi ikke har samme forholdsregler i samfundet, som vi havde fra marts 2020 til marts i år, ligesom gravide ikke er vaccineret i samme grad som andre.

Til Ugeskriftet siger hun, at hun håber, flere vil blive vaccineret, og at den høje smitte gør hende bekymret på de gravides vegne.

I Danmark er der årligt omkring 260 dødfødsler svarende til 0,4 – 0,5 procent af alle fødsler.