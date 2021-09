Færdselsstyrelsen overtager fredag ansvaret for teori- og køreprøver fra politiet, men kan ikke genkende forlydender om ventetider på op omkring seks måneder.

Det er ellers præcis det, kørelærere onsdag har fortalt til B.T., at de oplever.

Ifølge flere kørelærere fra Odense, skyldes problemerne blandt andet, at københavnske kolleger på grund af den lange ventetid booker mange af prøvetiderne i Odense.

»Det er selvfølgelige en uhensigtsmæssig balance,« siger Brian Paust Nielsen, der er vicedirektør for kørekortområdet i Færdselsstyrelsen, der fredag overtager ansvaret for teori- og kørerprøver.

At riften om tiderne i Odense skulle skyldes ventetider på helt op mod seks til otte måneder i København, er dog nyt for Brian Paust Nielsen.

»Det kan jeg ikke genkende. Men jeg får også først fuld adgang til dataene i morgen, når vi officielt overtager ansvaret fra politiet, og så begynder vi med det samme at kigge ind i de her data for at se, hvor behovet er størst,« siger Brian Paust Nielsen og tilføjer:

»Jeg vil jo allerhelst kunne sige til dig 'prøv at hør, der er ikke nogen ventetid om tre måneder,' men jeg har simpelthen ikke data, så jeg kan sige det lige nu.«

Hvorfor er der så få teori- og køreprøver, at landets kørelærere må kæmpe om at få prøver til deres elever?

»I de data jeg har set, så har politiet udlagt flere prøver i det her kvartal end samme kvartal sidste år. Så jeg tror, at der er betydelig flere aspiranter, end der har været nogensinde, og jo flere der kommer til, jo mere bliver der jo skabt en bunke og ventetid.«

Vicedirektøren peger blandt andet på, at der er et stort efterslæb efter coronanedlukningen, der er med til at gøre antallet af elever, der efterspørger tider lige nu ekstra stort.

Vi hører fra kørelærere, at de er nødt til at begrænse deres optag, fordi de ikke kan få folk igennem. Hvad siger du til det?

»Det er jeg lidt ærgerlig over at høre. I går læste jeg et andet sted, at der er mangel på kørelærere. Så jeg ved ikke helt, hvad der er op og ned, siger Brian Paust Nielsen og tilføjer:

»Og så må jeg bare sige, at jeg ikke har de her data«.

Ifølge vicedirektøren bliver der overdraget 130 civile politibetjente fra politiet, som skal være prøvesagkyndige. Desuden har styrelsen ansat 80 yderligere, som er blevet uddannet eller er under uddannelse til prøvesagkyndig.

»Jeg er ret sikker på, at vi får bedre mulighed for at kunne udnytte den her ressource, fordi vi kun er en enhed, der skal planlægge det her og ikke 11 forskellige politikredse som før,« slutter Brian Paust Nielsen.