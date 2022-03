»Jeg var nødt til at klemme mig selv i armen. Er det mon mig, der har set forkert? Jeg troede ikke rigtig på det.«

Mads Sebbelov har som en af de få fået over 50.000 underskrifter til et borgerforslag, så det nu kan fremsættes som et beslutningsforslag i Folketinget.

Mere konkret forslår Mads, at et aktivt tilvalg om organdonation bliver til et aktivt fravalg, så man selv skal framelde sig Organdonorregistret frem for selv at tilmelde sig, sådan som det foregår i dag.

Det er ellers sjældent, at et borgerforslag opnår den nødvendige opbakning.

»Jeg er utrolig taknemmelig og ydmyg over, at det på mindre end fem dage lykkedes at få 20.000 medstillere i ryggen. Det havde jeg ikke forventet. Jeg er enormt stolt over, at budskabet rakte så langt. Men jeg er også sorgfuld, da drivkraften jo ligger i min datters død,« siger Mads Sebbelov.

B.T. har flere gange skrevet om Mads, der for snart to år siden mistede sin blot 15-årige datter, mens hun stod på en akut venteliste til et nyt hjerte efter et pludseligt hjertestop.

Da B.T. i sidste uge talte med Mads, manglede han 20.000 støtter ud af de 50.000, inden forslaget udløb 30 marts.

Det har han nu fået.

»Jeg tror, Josephine ville være genert over, at hendes historie bliver delt så bredt. Men også stolt over, at jeg vil gå gennem ild og vand for hende, så hun ikke bliver glemt,« siger faren.

Så mange døde på venteliste, mens de ventede på et organ: I 2021 døde 11 danskere

I 2020 døde 18 danskere

I 2019 døde 17 danskere

I 2018 døde 40 danskere

I 2017 døde 32 danskere

I 2016 døde 29 danskere

I 2015 døde 27 danskere

I 2014 døde 25 danskere Kilde: Scandiatransplant

Han er allerede nu i kontakt med flere sundhedsordførere på Christiansborg og har desuden anmodet om såkaldt foretræde i Sundhedsudvalget, hvor Mads Sebbelov vil uddybe sit borgerforslag og svare på eventuelle tvivlsspørgsmål.

Organdonation er nemlig »et følsomt emne«, som Sebbelov selv formulerer det, og derfor er det ikke givet, at de over 50.000 støtter omsættes til lov.

»For mig handler det ikke om at vinde eller tabe, det handler om at sætte fokus på organdonation, så flere bliver bevidste om at tage stilling. Det vil være en kæmpe glæde, hvis lovændringen lykkes, og jeg frygter da, at vi hurtigt kan glemme det, hvis ikke det sker. Men jeg er også glad for, hvis jeg har bidraget til, at nogen har fået talt med deres nærmeste pårørende,« siger han.

Mads Sebbelov ses her sammen med sine to børn, Oscar og Josephine. Foto: Privat. Vis mere Mads Sebbelov ses her sammen med sine to børn, Oscar og Josephine. Foto: Privat.

Som det ser ud i dag, har kun lidt over 26 procent af danskerne registreret sig i donorregisteret. Omvendt har 84 procent en positiv holdning til organdonation, viser en nylig undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen.

»Jeg forstår godt de mennesker, der er i tvivl. Men tager man ikke stilling, vil ansvaret blive overdraget til ens pårørende, og så har man alligevel ikke selv bestemt. Så det jeg prøver at sige er, at man bør tage stilling sammen i rolige omgivelser,« siger han.

Det er snart to år siden, at Josephine sov ind. 21. april for at være mere nøjagtig. Omgivet af sin familie.

Hendes hjertestop skyldtes formentlig en uopdaget kronisk autoimmun blodkarsygdom, Takayasus arteritis, som gjorde, at hendes krop ikke var i stand til at bekæmpe en tidligere erhvervet halsbetændelse.

Det var formentlig bylder i forbindelse med halsbetændelsen, som havde sat sig på Josephines hovedpulsåre og lukket af for blodet, som havde overbelastet hjertet. Derfor fik hun hjertesvigt og senere hjertestop.