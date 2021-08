13,5 inches eller 34,3 centimeter.

Det er længden på Jonah Falcons penis i erigeret tilstand, og den har gjort ham berømt og berygtet.

Han var ti år, da han første gang opdagede, at han var bedre udrustet end de fleste. Den havde allerede på det tidspunkt nået en længde på 20 centimeter.

Det var dog først, da han blev stoppet af sikkerhedsfolk i lufthavnen, der troede, han smuglede noget i bukserne, at den offentlige opmærksomhed tog fart.

En berømt drag-queen opdagede hans bule i bukserne på en natklub i New York, og det skaffede ham med i tv-serierne ‘Private Dicks’ og ‘Men Exposed’.

Jonah Falcons penis har ændret hans liv totalt. Vis mere Jonah Falcons penis har ændret hans liv totalt.

Til den amerikanske side mensheatlh.com, fortæller han om fordelene og ulemperne ved at have den uofficielle rekord for verdens største penis.

Hans penis har ifølge ham selv skaffet ham i seng med berømte Oscar-vindende skuespillere, ligesom han jævnligt tager til Europa for at fortælle om sin penis.

Det er dog ikke lutter lagkage, at været så godt udrustet som Jonah Falcon. Han møder ofter fordomme og beskyldninger.

»Af en eller anden grund, så betyder det at have en 34 centimeter lang penis, at folk tror, jeg er et dårligt menneske, eller at jeg er egoistisk, eller at jeg er pornostjerne, eller at jeg er dum, eller at jeg er billig. Og så er jeg træt af, at folk beder mig om at måle den hele tiden. Jeg har gjort det 10.000 gange,« siger Jonah Falcon til menshealth.com.

Han er blevet tilbudt at lave pornografi mange gange, men har takket nej, da han ikke føler, at han kan performe foran andre.