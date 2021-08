En 24-årig mand fra Aarhus blev udsat for et voldsomt overfald natten til lørdag.

Overfaldet skete kort efter 01.00, da manden havde sat en flaske med alkohol foran sin hoveddør i Frederiksgade, fordi han skulle ind og hente noget.

Men da han kom ud igen, så var posen væk.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Posen var blevet taget af to personer, som var på vej væk fra stedet.

Det tilsyneladende fuldstændige åbenlyse tyveri fik den 24-årige mand til at råbe efter de to personer i et forsøg på at få sin pose tilbage.

'Ved dette blev han overfaldet med adskillige slag og spark på kroppen og i hovedet, hvorved han mistede flere tænder,' skriver politiet i døgnrapporten.

Umiddelbart efter overfaldet modtog politiet en ny anmeldelse, hvor de samme to samme gerningsmænd var involveret. Det førte dem på sporet af i hvert fald den ene af de to – en 20-årige mand fra Aarhus.

Han blev ifølge TV 2 Østjyllands fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus og fængslet i fire uger.

Den anden gerningsmand er fortsat på fri fod.