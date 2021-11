Der er ikke tale om smitte med corona-varianten Omikron på Rasmus Rask Skolen

Søndag den 28. november blev der ved analyse af en PCR-test fra en elev på Rasmus Rask Skolen i Odense konstateret en variant af Covid-19, som krævede yderligere analyse. Statens Serum Institut har i dag meddelt, at der ikke er tale om Covid-19 varianten Omikron.

Det viser sig, at coronavirussen blandt smittede på Rasmus Rask Skole er en velkendt coronavirus. Det betyder, at de almindelige retningslinjer for selvisolation og test nu er gældende, og skolen inden længe kan byde på undervisning igen.

- Det er med lettelse, at vi i dag har modtaget besked om, at smitten, som var under mistanke for at være en ny corona-variant, heldigvis er den velkendte delta-variant. Så kan vi vende tilbage til hverdagen hurtigt igen. I løbet af eftermiddagen får alle forældre og elever besked via Aula om tilbagevenden på skolen.

Sådan lyder der fra Skoleleder Lasse Bach Sørensen, der siden søndag aften har haft travlt med at håndtere beskeden om, at der kunne være en ny corona-variant på spil.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man læse om retningslinjerne for smitte og nærkontakt til smittede ved henholdsvis velkendte corona-varianter og smitte med corona-varianten Omikron.

Der er stor forskel på, hvordan man skal forholde sig, og Rasmus Rask Skolen har siden søndag fulgt retningslinjerne for kontakt til smittet med en ny eller ukendt variant, fordi en elev blev testet corona-positiv med besked om, at testen skulle undersøges nøjere. Da mange af skolens medarbejdere var nærkontakt eller nærkontakters nærkontakt, var det ikke muligt at tilbyde undervisning på grund af retningslinjerne om selvisolation og test. Derfor har eleverne været hjemme i går mandag og i dag tirsdag. I løbet af eftermiddagen i dag modtager lærere, elever og forældre besked om, at skolen kan vende tilbage til den vante gænge - med de velkendte corona-retningslinjer.

Artiklen opdateres ...