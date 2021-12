Vidste Odense Letbane, at åbningen ville blive forsinket, længe før selskabet offentliggjorde det?

Det var et af flere centrale spørgsmål, som Odense Letbane fredag eftermiddag skulle svare på overfor Odense byråds mest magtfulde politikere.

»Jeg har ikke noget at udsætte på forløbet,« siger Søren Windell (K) til B.T. efter Odense Letbanes orientering til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget.

Det er blandt andet De Konservative og Venstre, der har indkaldt letbanens ledelse til mødet. Her fik medlemmerne en grundig indførsel i forløbet op til, at Odense Letbane 1. december annoncerede udskydelsen af åbningen.

Ifølge Søren Windell, stod det på mødet klart, at letbanens hovedentreprenør COMSA først på et møde 24. november lagde op til, at overdragelsen ikke ville kunne ske til den aftalte frist. Den 28. november har Odense Letbane haft møde med sin bestyrelse og orienterede, så Økonomiudvalget 1. december.

»For mig er det fint nok,« lyder det fra Søren Windell.

På mødet ville især Venstre og De Konservative også gerne have svar på, hvad den nye forsinkelse løber op i af kroner og øre.

En bekymring har blandt andet været, at der siden i sommer har skullet betales løn til omkring 70 letbanefører, der ikke har kunnet kommet ordentlig i gang med deres træning.

Det skyldes, at Odense Letbane stadigvæk ikke har opnået den fulde godkendelse fra Banedanmark til at testkøre på banen fulde strækning.

Merprisen skulle dog ikke ende på odenseanernes bord, forsikrer den konservative politiker. Letbanens orientering viser, at meromkostningerne kan holdes inden for den reserve, der ligger.

»Der er ikke grund til at tro, at budgettet ikke holder,« understreger Søren Windell.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Venstres Christoffer Lilleholt efter dagens møde. Det har dog ikke været muligt.