Odense Letbane beder nu til, at bløde trafikanter ser sig for i midtbyen, hvor der kan opstå farlige situationer, når cyklister og fodgænger er fanget på letbanesporet.

Mange måneders venten har nemlig fået odenseanerne til at bruge letbanespor som gå- og cykelsti, men det, advarer letbaneselskabet altså nu om, kan være farligt.

»På stykket langs H.C. Andersens Hus, hvor der er græsbelagt spor, bør man ikke færdes – hverken som cyklist eller fodgænger,« siger Dan Ravn, chef for drift og vedligehold ved Odense Letbane i en pressemeddelelse.

Letbaneselskabet advarer mod, at der kan opstå »risikable situationer« under testkørsler, hvis gående og cyklister befinder sig i sporet. Det kan nemlig være vanskeligt at trække væk fra sporet, da der er byggeplads til den ene side og blomsterbed til den anden.

Cyklister og fodgængere skal til at vende sig til, at der nu kører tunge togsæt på skinnerne igennem midtbyen, som indtil nu har stået tomme.

»Letbanen kører langsomt gennem området og passer naturligvis på, men derfor kan det stadig være ubehageligt, hvis man pludselig bliver »fanget« i området på denne strækning,« siger Dan Ravn.

Letbaneselskabet skriver selv, at cykelstien langs letbanesporet stadig ikke er færdig. Det vil sige, at der ikke er et reelt cykelspor igennem den nye bydel.

I mellemtiden skal cyklister stige af cyklen og i stedet benytte gangstien på den modsatte side af letbanesporet, hvor en grussti til fodgængere går gennem en vild blomsterhave.

Cykelstien står til at åbne i begyndelsen af 2022. Det skriver letbanen i pressemeddelelsen.